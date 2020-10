La defensa de Maje demana que s'evite el "parany moral sexual" i critica els "clixés de gènere" que sobrevolen la causa

"Si és pels juís paral·lels i morals, estaria condemnada ja", ha exposat el lletrat, qui ha recordat que estem en un estat de dret i ha criticar igualment el "parany enorme" que són els "juís paral·lels".

La defensa de Maje, que nega les acusacions, afirma en el seu escrit que els acusats es coneixien de l'hospital en el qual treballaven abans de les noces amb Antonio, la víctima, encara que limita la relació a trobades sexuals esporàdiques; posteriorment, es van distanciar i després del matrimoni ella va tornar a quedar amb Salvador, a qui li va explicar que la relació amb la seua parella no va funcionar des del principi, amb discussions freqüents en les quals el marit li havia arribat a tirar de casa.

D'aquesta forma, defèn que ell anava a sa casa "a consolar-la" i "protegir-la", per la qual cosa li va arribar a donar les claus del garatge. Segons la defensa, Salvador estava obsessionat amb María Jesús i es va convertir en el seu amic i assessor.

Al maig del 2017, ella va conéixer a una tercera persona i va decidir separar-se del marit, encara que Salvador va pensar que no era "solució" i li va dir que el millor era acabar amb la vida d'Antonio, però María Jesús no va donar credibilitat a aquesta declaració. El dia dels fets, quan ell va confessar el succeït, ella va plorar i va cridar retraient-li la seua acció.

L'advocat ha volgut manar el condol públic a la família del mort i ha apuntat que "en general, en tot juí de jurat i en particular en aquest, tenim tots que evitar els paranys morals sexuals que es posen per a poder enjudiciar amb sentit comú".

El lletrat ha lamentat la visió mostrada de la seua clienta en els mitjans de comunicació de manera constant, i que s'haja presentat com a "manipuladora", que enganyava al marit o fins i tot com a "depredadora sexual". Així, ha criticat que s'haja "construït" i "muntat una imatge" de l'acusada mentre que ell, que és la seua defensa, no ha tingut "massa interés en si tenia dos o tres amants".

"Ací s'acusa si algú mata un altre" o no, ha incidit i ha mostrat la seua clienta com una infermera professional que hi havia dies que doblava torns en l'hospital i d'allí es marxava a una residència d'ancians de Torrent, per la qual cosa percebia quasi 30.000 euros anuals. "Déu ens lliure d'enviduar sota sospita", ha dit per a rebutjar mòbil econòmic.

No obstant açò, ha lamentat que això no ven i ha demanat als membres del jurat que "actuen sense perjuí algun, decidisquen amb llibertat i amb el seu propi criteri".

"LA VIDA ÉS IMPREDICTIBLE"

Per part de la defensa de Salvador, s'ha al·legat que el seu client, respectat en l'hospital i en la seua família, va conéixer a una dona de la qual ha sigut "una víctima, un il·lús" i si bé ha admès que els fets "són els que són, la vida és impredictible".

L'advocada s'ha preguntat quin vincle es va establir entre l'acusat i María Jesús per a "destrossar" dos famílies, inclosa la seua pròpia, quan ell és "bona persona", ha volgut col·laborar en el procediment i ha col·laborat.

Així, ha indicat que encara que al principi va voler exculpar 'Maje' i es va atribuir la culpa, després de "recapacitar-ho, la seua consciència, la seua fe i el seu profund penediment van fer que volguera contar la veritat", que és que sí que hi havia un pla però "modelat per una sola persona, l'altra acusada".

"CAVALLER ERRANT" I "TITELLA"

En aquesta línia, ha mostrat al seu client com "una titella", "un lacai" i un "cavaller errant" de María Jesús i ha mostrat la seua confiança en què, encara que "no és un camí fàcil", es puga mostrar "la seua profunda sinceritat i els motius que li van portar a fer una cosa que no es pot explicar amb els cànons de la normalitat".

La defensa, per a "mitigar" el dany causat per l'acusat ha volgut aportar una sèrie de cartes i la intenció de rescatar un pla de pensions de Salvador per a aportar-ho a la família de la víctima i que, fins ara, no ha pogut fer-ho per impediments del banc. "Ningú estem lliures de fer alguna cosa en algun moment de la qual ens penedim", ha al·legat.

La defensa de Salvador considera que no ha comès delicte i, en cas que així s'estimara, sosté que concorre l'eximent completa de trastorn mental o un de transitori per obrar com a conseqüència d'estímuls tan poderosos que provoquen obcecació.