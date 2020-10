¡Últimas horas! Estos son los productos más vendidos en el Amazon Prime Day

Solo quedan unas horas para dar por finalizado el Amazon Prime Day. Si no has tenido tiempo de echar un ojo a las mejores ofertas, no te desesperes porque aún puedes hacerte con ellas.

Desde 20minutos hemos preparado una selección con los productos estrella, los mejores chollos del gigante del ecommerce. Aprovecha y adelanta las compras para estas navidades o date un capricho bien merecido.

No te lo pienses mucho porque solo tienes hasta las 00.00 de hoy 14 de octubre para conseguir los mejores productos al mejor precio. Alexa, Sony, Samsung, Apple... esta es la última llamada para disfrutar de las mejores ofertas en tecnología del Prime Day 2020.

Libro electrónico Kindle

El libro electrónico Kindle está de oferta. Llévatelo hoy y ahorra un 33%. Su luz integrada regulable te permite leer durante horas dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche. Tiene capacidad para miles de títulos, así que siempre podrás llevar tu biblioteca contigo. Además, una sola carga y la batería dura semanas.

Libro electrónico Kindle Amazon

Limpiador de poros Mosen

Si quieres hacerte una limpieza facial el limpiador de poros y succionador de puntos negros Mosen no te defraudará. Es más seguro y más efectivo que los métodos tradicionales de limpieza facial y tiene una capacidad de limpieza más profunda. Su precio habitual es de 39,99 euros, pero hoy puedes conseguirlo por 19,26 euros.

Limpiador de poros Mosen Amazon

Ordenador portátil Acer Chromebook 314

¿Necesitas un portátil? El ordenador portátil Acer Chromebook 314 está de oferta. Dispone de una pantalla de 14” FullHD y una memoria RAM de 4GB DDR. Además, se inicia en cuestión de segundos y se actualiza de forma automática en segundo plano. Cómpralo hoy por 279,99 euros y ahorra hasta 70 euros.

Ordenador portátil Acer Chromebook 314 Amazon

Plancha de pelo Remington S8590 Keratin Therapy Pro

La plancha de pelo profesional Remington S8590 Keratin Therapy Pro puede ser tuya por solo 29,99 euros. Dispone de un sensor de protección contra el calor que proporciona hasta 3 veces más protección contra el deterioro, ofreciendo un pelo 5 veces más fuerte frente a una plancha alisadora convencional sin sensor. Además, tiene la posibilidad de calentamiento rápido, por lo que puede estar lista para usarse en 15 segundos. Su precio habitual es de 85,99 €, pero si te la llevas hoy ahorrarás 56 euros.

Plancha de pelo Remington S8590 Keratin Therapy Pro Amazon

Reloj inteligente multisport Garmin 735XT Forerunner

El reloj inteligente Garmin 735XT Forerunner dispone de GPS y dinámicas avanzadas de ciclismo, natación y carrera. Además, cuenta con notificaciones inteligentes y se puede personalizar con diferentes pantallas. Llévatelo hoy por solo 169,95 euros. Su pecio habitual es de 299,99 euros, pero hoy tiene un 43% de descuento.

Reloj inteligente multisport Garmin 735XT Forerunner Amazon

Smartphone HUAWEI P Smart S

Si necesitas renovar el móvil hazte con un smartphone HUAWEI P Smart S. Dispone de tecnología avanzada con huella digital en pantalla y cámara triple IA de 48MP: lente principal, gran angular y lente de profundidad. Pero sin duda, lo mejor es que comprándolo en las próximas horas ahorrarás hasta 99 euros.

Huawei P Smart S Amazon

Smart TV LG

El último chollo de esta lista deja este Smart TV LG de 4K 460 euros por debajo de su precio habitual. De modo que este televisor con inteligencia artificial, procesador inteligente Quad Core, Deep learning, local dimming y sonido ultra Surround puede ser tuyo por 819 euros, en lugar de 1.279.

Smart TV LG Amazon

