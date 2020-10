Sia adoptó a uno de sus hijos tras conocer su historia en un documental

Sia confesó el pasado martes que adoptó a uno de sus dos hijos tras conocer su historia en un largometraje documental. La cantante lo contó a la revista InStyle, donde se animó a hablar sobre su experiencia como madre de dos adolescentes.

La artista de 44 años contó que, aunque quería adoptar solo a uno de ellos tras descubrirlo en la película, él le pidió que se planteara adoptar también a su primo, un joven llamado Che con quien había coincidido en un refugio.

La cantante, que aparece en el artículo posando por primera vez con el joven, explicó cómo recibió la petición: "Tenía dos habitaciones libres en casa, así que le dije: '¡Claro!'. Y aunque no le había conocido nunca, Che se mudó conmigo esa misma noche. Más tarde descubrí que no eran realmente primos, sino amigos".

"Me sentía demasiado afortunada de tenerles conmigo como para enfadarme. Y a lo largo del último año me he dado cuenta de que Che también estaba destinado a ser mi hijo", añadió la autora de Chandelier.

En la revista, Sia recordó, además, su primera cena familiar, a la que asistió también la joven bailarina Maddie Ziegler, quien protagoniza algunos videoclips de la cantante.

Según contó la cantante, se sorprendió al descubrir que sus dos hijos no habían usado cuchillos en años porque en los centros de refugio donde habían vivido no estaban permitidos. Fue en ese momento cuando decidió que iba a ser "la mejor madre posible" para ambos.