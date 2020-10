Igea reclama apoyo europeo a la automoción para facilitar su modernización y adaptación a exigencias medioambientales

Así lo ha indicado durante su participación este miércoles en la 'Cumbre de Transformación Verde: Regiones automovilísticas, cruciales para el éxito', organizada por el Intergrupo del Automóvil CoRAI del Comité Europeo de las Regiones.

Igea ha afirmado que la evolución del sector de la automoción ha de hacerse "con cuidado, sobre todo, para no dañar el empleo de millones de trabajadores y la competitividad industrial". Asimismo, el vicepresidente autonómico ha apuntado que incentivar la compra de vehículos modernos de todas las tecnologías ayudaría notablemente a reducir las emisiones al reemplazar vehículos antiguos más contaminantes.

Castilla y León tiene en la industria de la automoción uno de sus grandes motores económicos, con varias plantas ensambladoras y más de 150 proveedores que generan de forma directa e indirecta cerca de 40.000 puestos de trabajo. En la Comunidad, la industria de automoción supone cerca de un 25 por ciento del total del PIB industrial.

La posición de Castilla y León es "clara y comprometida" con los objetivos de fondo de reducción de emisiones contaminantes y la apuesta por vehículos más respetuosos con el medio ambiente; estando a favor del vehículo eléctrico y de cualquier tecnología respetuosa con el medio ambiente, Francisco Igea ha enfatizado en que el objetivo debe ser conseguir una reducción efectiva de las emisiones sin priorizar unas tecnologías sobre otras, pues la industria europea -y particularmente la de Castilla y León- concentra gran parte del empleo en tecnologías convencionales que han avanzado enormemente en cuanto a la reducción de emisiones.

"La forma más inmediata de reducir las emisiones es favorecer la renovación de las flotas -más de 300 millones de vehículos circulando por Europa, en la actualidad- y hay que empezar por facilitar la retirada de los más contaminantes; y dado que no existe por el momento una red suficiente de recarga eléctrica debe incentivarse de inmediato la compra de vehículos modernos de todas las tecnologías para reducir notablemente las emisiones", ha afirmado Francisco Igea.

Para facilitar cambios en los productos de automoción, la Unión Europea debe ayudar a la industria a realizar la evolución que se le pide. Si ese cambio es demasiado brusco, ha enfatizado el vicepresidente, "puede que a la industria no le dé tiempo a adaptarse y es muy importante que las nuevas tecnologías se instalen allí donde ya hay fábricas convencionales", por lo que ha abogado por evitar la deslocalización".

La evolución ha de hacerse "con cuidado para no dañar el empleo de millones de trabajadores y evitar un coste social muy elevado", ha continuado el vicepresidente de la Junta, quien al tiempo ha recordado que "debe tenerse en cuenta que en la actualidad Europa no tiene suficiente acceso al litio y no tiene una industria fuerte de baterías, que son producidas fundamentalmente fuera de Europa y su coste supone un alto porcentaje del valor de los vehículos eléctricos".

Por ello, Igea ha demandado que la industria europea invierta en I+D+i para reducir la dependencia de estas materias primas y generar nuevos vectores como el hidrógeno. En esa misma línea, el vicepresidente autonómico ha recordado que los vehículos eléctricos requieren para su producción menor número de horas de mano de obra, de modo que para conservar el nivel de empleo en el sector de la automoción la cuota de mercado debería incrementarse.

Por otro lado, ha incidido en la necesidad de compromisos por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea para facilitar todas las ayudas posibles y tiempo al sector de la automoción. A este respecto, Igea ha apuntado a las vías de financiación que se abren con el Próximo Marco Financiero Plurianual, los planes de Recuperación y Resiliencia y cualquier otra ayuda conducente a la modernización de esta industria en Castilla y León, en España y en el resto de fábricas de Europa.

"Nos encontramos ante una industria estratégica y vital no solo para el futuro de Castilla y León, sino también para el de toda Europa, su economía, sus trabajadores y sus familias", ha aseverado.

Actualmente Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor capacidad de fabricación en España, con una competitividad basada en el compromiso de todos los participantes del ecosistema productivo: agentes sociales, económicos y públicos.

Así, Igea ha compartido con el resto de representantes públicos y agentes europeos presentes en esta jornada que "Castilla y León quiere seguir siendo un polo industrial en este sector, que tanto empleo y empuje genera en la economía, y quiere mejorar sus capacidades pese a los tiempos de crisis".

El apoyo a la modernización progresiva, la digitalización de las plantas asentadas en Castilla y León y la transformación de las unidades productivas son clave para adaptarlas a la producción de nuevos productos acordes a las exigencias europeas. Y en este proceso de transformación serán determinantes, ha apuntado Igea, un gran esfuerzo en I+D+i, la realización de fuertes inversiones en bienes de equipo y procesos de fabricación y también la actualización profesional de muchos trabajadores.

Esta 'Cumbre de Transformación Verde: Regiones automovilísticas, cruciales para el éxito', organizada por el Intergrupo del Automóvil CoRAI del Comité Europeo de las Regiones. ha sido inaugurada por el comisario europeo de Presupuestos y Administración, Johaness Hahn.

Además de la participación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, también han intervenido Christopher Drexler, presidente del Intergrupo del Automóvil CoRAI; la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; y expertos del sector como Sigrid De Vries, secretaria general de CLEPA - European Association of Automotive Suppliers; y Jonas Strömberg, director de sostenibilidad del Grupo Scania.