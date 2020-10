Oriana Marzoli e Iván González aclaran los rumores sobre su ruptura: "Estaba sintiéndome poco querida"

El pasado lunes, Oriana Marzoli eliminó todas las publicaciones que le relacionaban con su pareja, Iván González, causando una ola de rumores sobre una inesperada ruptura.

Ahora, los dos extronistas de Mujeres y hombres y viceversa han querido aclarar todas las dudas de sus seguidores explicando lo que ha ocurrido en los últimos días mediante un vídeo en su canal de Mtmad.

Marzoli ha comenzado confesando que "varios días atrás estaba sintiéndose poco querida" y cuando habló con su chico le contestó unas palabras inaceptables: "Me coge y me dice: ‘¿Pues sabes que te digo? Que ya no te quiero como antes’".

¡¡@OrianaGMarzoli e @Ivangoonzalez_ atraviesan su peor crisis de la historia!! Han borrado todas sus fotos juntos y su futuro pende de un hilo... Oriana lo aclara todo sin filtros 💥https://t.co/3WFIoQkmEOpic.twitter.com/s3IQhnHbzK — mtmad (@mtmad) October 14, 2020

Todo desencadenó en una explosión por parte de la colaboradora de televisión llegando al límite de echarlo de su casa. Sin embargo, se ha tomado un descanso para analizar la situación: "Necesito sentirme querida, deseada, valorada, que me den mi lugar, ¿qué tiene de malo eso?".

Finalmente, aparece González en el vídeo confirmando que ya lo han arreglado: "Llevamos un tiempo arrastrando esta crisis y a ver si podemos estar bien como estábamos al principio".

"Vamos a intentar estar bien, voy a ser más cariñoso y voy a estar mejor contigo", añade. Por otra parte, la joven no ha dudado en prometer a su novio que va a intentar por todos los medios hacerlo feliz.