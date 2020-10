L'ocupació hotelera arriba al 71% en la Costa Blanca i al 44% a València en el pont d'octubre

20M EP

L'ocupació hotelera va aconseguir el 71 per cent en la Costa Blanca i el 44 per cent en la província de València durant el pont del 9 d'Octubre i el Pilar, amb el que s'han superat les previsions "de forma considerable, malgrat no haver pogut rebre turistes madrilenys", segons el balanç de la patronal hotelera Hosbec.