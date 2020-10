Cvirus.- Una concentració enfront del Galileu Galilei demana "plantar cara als qui primen els seus interessos indivials"

La protesta, convocada pel col·lectiu Estudiants en Lluita, ha reunit aquest dimecres al voltant d'una trentena de joves darrere d'una pancarta en la qual es podia llegir: 'Culpables dimissió. Els treballadors morint i els rics festejant'.

També portaven cartells amb lemes com 'Fora 'pijos' de la universitat', 'Es va a acabar pagar els vostres luxes', 'Sense pràctiques per la vostra borratxera' o 'La vostra diversió, la nostra malaltia', així com demanant la dimissió del director de la residència estudiantil i del rector de la Politècnica.

Segons els convocants, "açò no ha sigut un cas aïllat, part de la joventut pensa més a eixir de festa amb els seus amics que en tots els problemes i l'empobriment que aquest generant a Espanya aquesta pandèmia". "La gran diferència que veiem en el cas de la Galileu Galilei és que, si la teua família té diners, pots evadir-te sense que les conseqüències siguen greus, pagaran la fiança i seguiran amb les seues vides".

I afigen: "La joventut obrera, enguany, sí que anem a bregar amb problemes que marquen el nostre futur: acabar el curs, buscar pràctiques o treball en plena pandèmia. Nosaltres hem de plantar cara a la gent com la del Galileu que prima els seus interessos individuals a les conseqüències col·lectives".