Els empleats del Palau de la Música lamenten que es vincule el robatori a la plantilla i defenen la seua "honradesa"

Els representants dels empleats s'han pronunciat d'aquesta manera després que la presidenta del Palau de la Música i regidora de Patrimoni i Recursos Culturals en l'Ajuntament de València, Glòria Tello, insistira aquest dimarts en què el robatori ha sigut presumptament comès per algú de dins.

"Ací no ha vingut un lladre de fora a robar. Això és evident", va afirmar l'edil, que va destacar que la investigació policial segueix oberta i que no hi ha novetats. Així mateix, a la fi de setembre, després de conéixer-se la sostració d'eixos diners corresponents a una part de les devolucions dels concerts cancel·lats per la Covid-19, Tello va demanar "prudència" i va dir que s'apunta al fet que el robatori es produïra "per part d'un membre de la plantilla".

El comité d'empresa ha lamentat eixes paraules de la responsable municipal i ha criticat que "un fet aïllat del que es desconeix pràcticament tot i que es troba en mans de la investigació policial es tracte amb la sospita sobre els seus treballadors". El comunicat ho firmen els representants d'UGT, CCOO, Intersindical Valenciana i CGT.

Els representants dels treballadors han manifestat la seua intenció de deixar "clara" la seua "professionalitat i honradesa" i han demanat a la direcció del Palau de la Música "discreció" com es va demanar als empleats després del robatori. "Se'ns va demanar la màxima discreció en aquest assumpte, practiquen amb l'exemple", han plantejat.