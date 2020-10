Un recurs a la redacció del projecte d'obres del Palau de la Música paralitza el procés i ho retarda

Fonts municipals han confirmat a Europa Press la presentació d'aquest recurs per part d'una firma que va concórrer a aquesta adjudicació i que no va quedar en primera posició.

Així mateix, han detallat que el recurs està "centrat en juís de valor", és a dir, en criteris subjectius del procés i que la seua interposició paralitza la redacció i així el tràmit per a l'execució de la reforma.

L'Ajuntament de València va acordar a mitjan setembre l'adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació del Palau de la Música. D'aquesta manera, s'avançava en el projecte per a reformar les sales Iturbi i Joaquín Rodrigo i adequar l'auditori per a fer-ho més sostenible i energèticament eficient.

A partir d'aquesta adjudicació, feta per un import de 244.295,13 euros, es donava a l'empresa adjudicatària tres mesos per a abordar la redacció del projecte. La regidora de Gestió de Recursos, LuisaNotario, va destacar aleshores que els terminis administratius s'havien reduït al màxim gràcies al treball realitzat durant el confinament per a accelerar tots els procediments que no es trobaren en una fase de terminis administratius.

Així es va voler compensar el període de l'estat d'alarma en què els terminis es van suspendre i també "el temps perdut" com a conseqüència del recurs interposat pel Col·legi d'Arquitectes, que va ser desestimat pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Després de conéixer-se el recurs a la redacció del projecte de les obres de rehabilitació del Palau de la Música, la regidora del PP Julia Climent ha lamentat que l'inici d'eixos treballs "vaja a patir un nou retard" i ha demanat que s'informe "amb claredat" sobre els terminis previstos.

Per la seua banda, el grup municipal de Cs ha lamentat també aquest recurs i la paralització de la redacció del projecte d'obres, com ha assenyalat en un comunicat l'edil de la formació Amparo Picó. La regidora ha instat l'equip de govern municipal "a realitzar accions davant el Tribunal de Recursos per a agilitzar la resposta a la demanda de l'empresa".