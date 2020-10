Mila Ximénez abandona 'Sálvame' entre lágrimas tras discutir con María Patiño: "¡Qué pocos problemas tenéis!"

Mila Ximénez protagonizó este martes un tenso enfrentamiento con María Patiño en Sálvamecuando el programa abordaba la polémica con María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez. La colaboradora, que se puso del lado de presentador, criticó que sus compañeros habían dado un paso atrás en algunos conflictos en televisión y que no sabían separar el trabajo de los momentos de descanso.

La sevillana se mostró especialmente molesta con María Patiño tras valorar en Soclalité que "Mila Ximénez no es la más valiente". "Yo no he dicho eso. Aquí nos hemos cagado todos y yo me seguiré cagando mogollón de veces. Ahora estoy cagada también", respondió entonces la colaboradora, visiblemente enfadada.

"Qué poco tenéis que hacer y qué pocos problemas tenéis", lamentó Ximénez, a lo que añadió, antes de tratar de abandonar el plató: "Yo en este momento de mi vida de verdad que todo me parece un programa de televisión". Jorge Javier Vázquez trató de impedir su marcha mientras esta repetía: "Mierda de televisión".

Mila Ximénez brota contra María Patiño y se va de plató llorando: "¡No sé cómo esto os puede abducir tanto!" https://t.co/V54inIIyie — Telecinco (@telecincoes) October 13, 2020

Unos minutos después, el conductor del magacine le preguntó si se encontraba bien, pero esta afirmó que sentía que le iba a dar "un chungo". "Respiraré cuando me salga del mismísimo potorro", se quejó la periodista. "No sé cómo esto os puede abducir tanto, mi cabeza tiene que ocuparse de una sola cosa y tú tienes claro de qué", opinó.

Ximénez rompió a llorar ante la mirada atenta de los colaboradores, que la escucharon en silencio. "Respirar, respiro. de momento. Mal, mucho peor que antes, pero sigo respirando. Y ya sabes por qué sigo respirando peor que antes", explicó, apuntando que "gracias a Dios puedo respirar y trabajar. No me siento en el sofá a ver y mandar mensajitos porque cuando yo no trabajo, descanso".

"No sé cómo esto os puede abducir tanto, cómo podéis hacer de esto vuestra vida porque esto es una mierda al fin y al cabo", opinó sobre la relación de sus compañeros con su trabajo. Además, confesó no saber por qué María Patiño la había llamado "cobarde". "No quiero ni oír los audios de María Patiño porque la voy a mandar a la mierda", dijo, entre lágrimas.