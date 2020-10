Sanidad llama a personas con síntomas de catarro a quedarse en casa y llamar al médico para una PCR

Además, ha instado también a quedarse en sus domicilios a todas aquellas personas que se han sometido a la prueba PCR y están a la espera de resultado.

En una rueda de prensa junto al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, Navas ha explicado que respetar estas indicaciones es "fundamental" para "controlar la pandemia".

La directora general de Salud Pública ha explicado que en los últimos días en Cantabria se han identificado como origen de algunos de los brotes a personas que, o bien estaban esperando el resultado de una PCR y han hecho "vida normal" antes de saber si eran o no positivo, algo que es un "error gravísimo" y también ha habido otras que han pensado que tenían catarro cuando era COVID y se lo han contagiado a terceros.

Rodríguez y Navas han expuesto algunos casos sucedidos que son, según el consejero, "un ejemplo de lo que no hay que hacer".

Uno de ellos, ha sido el caso de un chico que, estando a la espera de una PCR, fue a entrenar, a clase y se reunió con sus amigos, lo que ha generado 9 casos positivos secundarios y 75 personas en cuarentena.

También se ha dado el caso de un profesor que, sin saber que tenía COVID-19 y asociando sus síntomas a un catarro, acudió a dar clase, lo que ha llevado a tener que poner en cuarentena a cuatro clases con 131 alumnos y a detectar cinco positivos en el centro.

Por eso, desde Sanidad se ha pedido que todas las personas que tengan dolor de garganta, de cabeza, tos, dolor torácico, malestar o pérdida de gusto y olfato que se queden en casa, aunque no tengan fiebre, llamen a su centro de salud o a la línea 900 del COVID-19 (900 612 112) para que se les solicite una prueba PCR que confirme si se trata de resfriado o de coronavirus. Además, estas personas no deben salir hasta conocer el resultado.

Desde la Consejería de Sanidad se ha asegurado que ahora mismo Cantabria tiene "capacidad suficiente" para asumir la realización de más pruebas PCR a aquellas personas con estos síntomas y determinar así si es un resfriado o COVID.

En este sentido, el consejero ha señalado que, incluso, "se está trabajando para añadir una segunda cadena de laboratoria para todavía adquirir más capacidad para poder hacer PCR si es necesario.

"Nos interesa hacer cuantas más PCR que no sean, que descartemos y estemos equivocados, mejor. Aquí, en este caso equivocarse es muy positivos y hacer PCR de más es muy positivo", ha dicho la directora general de Salud Pública.

Además, la comunidad está "en vías de adquisición" de test de antígenos lo que también permitirá una mayor rapidez en los diagnósticos.

BROTES "EVITABLES"

Navas ha asegurado que algunos de los brotes que se están dando en Cantabria son "absolutamente evitables y prevenibles".

Así, se ha hecho un llamamiento a evitar en lo posible los espacios cerrados, donde la posibilidad de transmisión del virus es "20 veces mayor" que en uno abierto, y suspender -o modificar- tradiciones como el "blanqueo" (ir de blancos) o jugar a las cartas o al dominó en bares y restaurantes.

También se llama a evitar comidas familiares, limitar reuniones y contactos sociales y se insiste en el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia social y la higiene de manos.

"No es el momento de celebraciones, no es momento ni tan siquiera para la comida del domingo con toda la familia. No es momento para eso. Es momento para reducir el contacto social a lo mínimo imprescindible", ha dicho Navas.

El consejero, por su parte, ha insistido en que, "estando como estamos no podemos hacer vida como antes de la epidemia".

Rodríguez ha advertido también en que "fiestas universitarias no debería haber en ningún caso". "Quien está haciendo fiestas universitarias, sobre todo si son de más de 10 personas, está incumpliendo las normas y por tanto habrá que proceder tanto administrativamente como policialmente contra las personas que organicen ese tipo de fiestas", ha avisado.

CANTABRIA ESTÁ "MUY BIEN" PERO DEBE SEGUIR MEJORANDO

Rodríguez y Navas han insistido en estas recomendaciones pese a que, según ha reconocido el consejero, la situación de Cantabria en comparación con otras comunidades es "muy buena" y es la tercera con una menor incidencia acumulada en los últimos 14 días.

"Comparativamente claro que estamos muy bien pero eso no nos debe consolar. Tenemos que seguir trabajando para disminuir el número de positivos diarios y tenemos que intentar llegar a diciembre, que es cuando previsiblemente se produzca además la epidemia de gripe con el menor número de casos COVID posibles y sobre todo con el menor número de casos COVID posibles ingresados", ha dicho Rodríguez.

El consejero ha asegurado que Cantabria debe ser "mejorando" los datos y ha señalado que "eso está en la mano de todos los cántabros".

En ese sentido, el consejero y Navas han señalado que Cantabria tiene una incidencia de 109 casos por 100.000 habitantes y les gustaría llegar a situarse en los 20 casos por 100.000 habitantes que hay en otras partes del mundo. "Y si puede ser menos, menos", ha añadido Rodríguez.

IDENTIFICADO EL ÁMBITO DE CONTAGIO EN EL 73% DE CASOS

Para avanzar en el control de la pandemia, Rodríguez y Navas han subrayado la importancia del rastreo.

En este sentido, la directora general de Salud Pública ha señalado que en los últimos días en Cantabria se está "mejorando la calidad" del rastreo y se ha logrado incrementar el porcentaje de casos en los que se ha logrado identificar el ámbito del contagio.

Según ha dicho, en Cantabria, en el 73% de los casos de COVID se está logrando identificar el ámbito de contagio, un porcentaje superior al de la media nacional, que se sitúa en torno al 60%.

"Yo creo que somos la primera comunidad autónoma con el porcentaje más alto de ámbito de contagio conocido", ha dicho Navas, que ha explicado que esto se ha conseguido al dedicar más tiempo al rastreo de casos y analizando los contactos y lugares donde ha estado un positivo hasta 5 días antes de la aparición de los síntomas, que supone ir más allá de lo que establece el protocolo.

Navas ha explicado que un 27% de los casos son contagios intradomiciliarios y casi un 20% tienen un componente social. Además, hay un 10% se producen en el entorno laboral y un 6% en el educativo. También hay contagios en el ámbito sanitario (3%) y sociosanitario (1%).

Además, hay en torno a un 25% de casos en los que no se puede identificar el ámbito de contagio.

SIN PRESENCIA DE COVID-19 EN LAS PLAYAS

Por otra parte, Navas ha dado cuenta de los análisis realizados en las aguas de las playas de Cantabria para medir su calidad y también, este año, la presencia o no de coronavirus.

En este sentido, la directora general de Salud Pública ha asegurado que no se ha encontrado "ninguna presencia de COVID-19" en las aguas de las playas de Cantabria.

Además, en cuanto a la calidad del agua de estas playas, los análisis realizados han señalado que en torno al 90% de ellas es buena o excelente. De los 40 puntos de muestreo, ha habido en 5 donde la calidad es "suficiente", esto es que, aunque siguen siendo seguras para el baño se puede mejorar.

Navas ha asegurado que estos datos son una "buena noticia" porque consolidan a Cantabria como un lugar "seguro" para el baño en la playa.