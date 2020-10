Detingut un home a València per perseguir dos menors, oferir-los diners a canvi de sexe i mostrar-los els seus genitals

Els fets van ocórrer sobre les cinc de la vesprada de dilluns quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer en districte d'Abastos de València, on pel que sembla hi havia un home mostrant els genitals a dos menors, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Els policies es van dirigir al lloc on van observar a un home tirat en el sòl alhora que eren requerits per un altre que es trobava en les proximitats en companyia de dos xiquetes, el qual va manifestar als agents que l'home que es trobava en el sòl havia estat molestant a la seua filla i la seua neboda, les dos menors d'edat.

Els agents van esbrinar que moments abans, les dos xiquetes van ser abordades pel sospitós quan eixien del portal del seu domicili, el qual els va oferir diners a canvi de mantindre relacions sexuals, davant el que les menors es van espantar i van eixir fugint precipitadament mentre una d'elles cridava a son pare amb el telèfon mòbil i li explicava l'ocorregut.

L'home no va desistir en la seua actitud i va eixir després de les menors, insistint que "tenia diners i volia tindre sexe, mentre es baixava els pantalons i els mostrava els genitals, intentant agarrar a una d'elles donant-li un colp de mà i tirant-li el mòbil al sòl, moment en què va aparéixer el pare d'una d'elles, que li va recriminar l'acció i ho va retindre fins a l'arribada dels agents.

Els agents van tractar d'identificar al sospitós, el qual va mostrar una actitud "desafiadora i poc col·laboradora resistint-se de manera activa, manifestant que havia mostrat els seus genitals i que pensava que les xiques eren majors d'edat".

Finalment, després de realitzar diverses comprovacions, van detindre al sospitós com a presumpte autor dels delictes d'exhibicionisme i resistència i desobediència. El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.