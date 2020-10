Un total de 18 firmes valencianes opten als Premis Bioval 2020

Un jurat d'experts compost per empreses i entitats rellevants de la BIO de la Comunitat Valenciana ha valorat les candidatures presentades i entre elles ha seleccionat les 12 firmes per a la fase final i el guardó d'aquests premis impulsats per Bioval, clúster BIO de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, en la Nit de la BIO, Bioval reconeixerà d'entre les finalistes a les quatre biotech més destacades de l'any en un moment en el qual el sector biotecnològic ha conjuminat esforços per a fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.