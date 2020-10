Ana Rosa, indignada con las medidas de Madrid: "Se ha perdido el respeto a la Comunidad de Madrid y me parece mal"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha vuelto a arremeter, este miércoles, contra el Gobierno y ha criticar el estado de alarma impuesto en Madrid. La periodista ha calificado las medidas adoptadas por el Ejecutivo como las más duras de Europa y ha comparado la situación de España con la de otros países.

"La medidas implantadas en Holanda, en Bélgica y eso son mucho más laxas que las que tenemos en España. En España posiblemente tenemos de las medidas más duras de toda Europa. Vamos, en Francia, no hay restricción de movilidad en París", ha comentado la conductora del magazine matutino.

Esther Palomera le ha recordado que Francia está estudiando implantar un toque de queda en algunas ciudades como París, Marsella o Lyon. La presentadora ha opinado que "es una medida estupenda" teniendo en cuenta la hora de cierre de la hostelería.

En contra de las restricciones de movilidad, pero no del toque de queda

"Si ya los restaurantes y los locales no pueden abrir, pues que se impidan las fiestas donde se contagia la gente, una medida coyuntural. Me parece mucho peor que a mí no me dejan salir de mi ciudad, por ejemplo". Ana Rosa ha mantenido su disconformidad con el estado de alarma y ha comentado que no le parece bien que se implante en una comunidad autónoma y no en las demás.

La colaboradora ha rebatido el argumento de Quintana y ha opinado ironizado con la idea de que "nos parece mal que no nos dejan salir en un puente. "A mí me parece bien que se respete a la Comunidad de Madrid y que sea la Comunidad de Madrid quien tome esas medidas si cree que las debe de tomar. Se ha perdido el respeto a la Comunidad de Madrid y me parece mal", ha comentado la comunicadora.

La posición de Ayuso

"Bueno, yo no sé si se ha perdido el respeto a la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Madrid se la ha perdido a sí misma", ha respondido Palomera. La periodista ha criticado que Isabel Díaz Ayuso intentara evitar que los madrileños no pudieran salir en el puente y que luego, una vez instaurado el estado de alarma, pidiera que la gente no saliera de Madrid.

Ana Rosa ha defendido que el objetivo común es conseguir que bajen los casos positivos, pero que no está de acuerdo que sea por medio de "la imposición". "Yo creo que al Ministro de Sanidad le viene fenomenal hablar de Madrid para no hablar de España", ha añadido la conductora del programa.