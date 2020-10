Cultura.- La Mostra de Pallassos de Xirivella "resisteix i s'adapta" a la pandèmia amb una vintena de propostes

Amb l'humor com a motor de la creació escènica i una "extensa i consolidada" trajectòria, la mostra, declarada Festa d'Interés Turístic Provincial, ha compost un programa en el qual "el clown es fon amb el teatre, el circ, la dansa i la música en directe per a mostrar-nos el poder del riure i els seus beneficis en temps de la Covid", assenyala l'organització en un comunicat.

Organitzat per l'Ajuntament de Xirivella, el certamen cada any vist la localitat amb el millor clown de l'escena contemporània. Enguany, la programació s'ha vist condicionada per la pandèmia i el festival ha hagut de prescindir de les companyies internacionals i substituir el programa de mà i el flayer per la informació digital.

A més, el teatre de carrer ha quedat també "confinat", de la mateixa manera que el tradicional Esmorzar solidari a favor de l'ONG PayaSOSpital i la Xocolatà amb la qual cada any es posava la guinda final a aquesta cita.

Malgrat açò, remarquen els seus impulsors, "l'esperit del festival de reivindicar l'art de fer riure segueix intacte, de la mateixa manera que el preu popular de les seues entrades, de 4 euros".