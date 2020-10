Puente insiste en que la "estabilidad" de las cifras de incidencia en Valladolid "no puede llevar a confiarse"

Así lo ha señalado Óscar Puente en declaraciones recogidas por Europa Press después de participar este miércoles en el encuentro en el que han intervenido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente, Francisco Igea, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con los alcaldes de las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

En esta reunión los alcaldes, según ha apuntado Puente, han recibido información sobre la situación y han compartido "inquietudes y propuestas", si bien ha recalcado que el Gobierno regional "no ha planteado medidas adicionales" con respecto a las que ya están en marcha para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

En el caso de Valladolid, Puente ha detallado que la Junta maneja una tasa de incidencia acumulada a 14 días en la capital de 356 casos por cada 100.000 tarjetas sanitarias, lo que mantiene a la ciudad "moderadamente alejada" de los 500 casos que marcan la adopción de medidas de confinamiento perimetral, con "cierta tendencia a la baja o al menos al equilibrio".

Pero Puente ha recalcado que "no se puede permitir la relajación" y ha insistido en el mensaje de concienciarse de que si se cumplen las normas sanitarias se podrá "seguir manteniendo el nivel de actividad" actual, ante lo cual también ha llamado a la responsabilidad del sector de la hostelería, que ha reconocido que llevan a cabo su trabajo, en la mayoría de los casos, correctamente.

Las cifras en la Comunidad, ha incidido el alcalde de Valladolid, son "malas" incluso en ciudades en las que se han adoptado medidas restrictivas en los últimos tiempos y, por lo que ha trasladado la Junta, "preocupan" Salamanca y Burgos.

"Lo que debe llevar a la población a estar en el estado de máxima alerta y vigilancia del cumplimiento normas, porque si la dinámica continua así, el hacer compatible un nivel de actividad alto con la salud es muy complicado", ha avisado Óscar Puente.

Eso sí, Puente ha añadido que la Junta no ha mencionado en esta reunión la posibilidad de decretar el cierre del sector de la Hostelería, como ya ha adoptado Cataluña.

Asimismo, ha destacado que la coordinación entre las administraciones en Castilla y León "funciona" y ha defendido que el diálogo entre instituciones le parece "clave", por lo que ha considerado positiva la "senda" que han iniciado entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta.

CASOS ENTRE LOS JÓVENES

El alcalde socialista ha indicado que uno de los temas que se ha tratado en el encuentro han sido los casos de contagios entre estudiantes universitarios y ha llamado la atención sobre las diferencias entre territorios "muy próximos y con características similares", como Valladolid y Salamanca, en los que en cambio la situación epidemiológica ahora mismo es distinta.

En Valladolid no se dan esas situaciones, "pero no quiere decir que no haya riesgo", ante lo cual ha recalcado que la "implicación" de la UVA es "vital para evitar que haya un brote y las cifras se disparen como en Salamanca".

En este sentido, ha recordado que desde mayo hasta ahora la mayor incidencia de casos se encuentra en la franja de los 19 a los 30 años, que aunque tienen "una mortalidad bastante menor" que las personas mayores pueden ser "un vector de contagio" para otros sectores de la población.