Aprobadas las ayudas para estudios universitarios fuera de La Rioja

Conocidas como becas de movilidad, estas ayudas financian una parte de los gastos corrientes de alumnos que cursan estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales y que se encuentran matriculados en un centro o universidad española fuera de la comunidad autónoma.

La convocatoria de estas becas, que se publicará en los próximos días, se suma a las medidas que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha durante este curso para garantizar el acceso a la formación y al talento de todos los ciudadanos y mejorar su nivel de cualificación.

Vargas ha apuntado que "la promoción del talento es un requisito fundamental para promover el desarrollo de la comunidad autónoma, un objetivo en el que la Universidad debe además jugar un papel protagonista". En esta línea se sitúan las ayudas sociales de permanencia en la UR y la implementación de una política de precios públicos que se ha concretado en la reducción de los precios de la primera matrícula de grado a niveles de 2011 y la congelación del resto de precios de grado y máster, la flexibilización en el pago de matrículas y la reducción de los precios de la EBAU en un 66 por ciento.

Para poder optar a las becas de movilidad los estudiantes deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios. Además, se establecen ciertos requisitos académicos y económicos, de renta y patrimonio familiar.

Este curso se han introducido en las ayudas dos novedades fundamentales, la primera de ellas el adelanto de la convocatoria a octubre. "El objetivo es que los recursos lleguen a las familias lo antes posible, algo especialmente importante en la situación actual", ha explicado Vargas. "De este modo, se prevé que puedan estar resueltas, si todo va bien, en el mes de marzo". Por otro lado, se modifican los requisitos académicos, relajando las exigencias con el fin de dar acceso a las becas a un mayor número de estudiantes. Así, para primeras matrículas, desciende la nota mínima requerida en la prueba de acceso a la universidad o equivalente, de 6,5 a 5.

Y, en segundos y posteriores cursos, para calcular el porcentaje de créditos superados no se tendrán en cuenta las asignaturas matriculadas que no hayan podido ser evaluadas al estudiante como consecuencia de la aplicación de las medidas derivadas del estado de alarma.

En el curso 2019-2020, el presupuesto destinado a las becas de movilidad se incrementó en 225.800 euros respecto al año anterior. El número de becas concedidas fue de 723 y el importe por beca se situó en 1.336,11 euros, lo que supone un aumento del 30,75 por ciento (el año anterior fueron de 1.021,85 euros).