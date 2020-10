Fani confirma que su relación con Christofer no va bien: "No estaría mal darnos un tiempo"

Las ganas de boda y de quedarse embarazada de Fani y Christofer han quedado atrás. La exsuperviviente ha asegurado a Europa Press que no se encuentra en su mejor momento personal y que esta situación está afectando a la pareja.

Un año después del mítico "¡Estefanía!" en La isla de las tentaciones y tras haber perdonado la infidelidad de Fani, la pareja atraviesa ahora uno de sus peores baches. "Hay que replantearse cosas", ha confirmado la madrileña después de que la pareja protagonizase uno de los momentos más tensos del Sábado Deluxe.

Tras ocho años, Fani ha explicado que le "da pena" terminar la relación con Christofer. Además, ha querido dejar claro que siempre ha intentado luchar, pero a veces "las cosas no se pueden forzar". Ha añadido que, aunque Christofer no es partidario, ella preferiría distanciarse un poco: "No estaría mal darnos un tiempo y ver en qué punto estamos, pensar si nos echamos de menos o no nos echamos de menos, porque estamos todo el día juntos, no hacemos vida más allá".

Fani ha explicado que, aunque es feliz, hay "muchas cosas" que le faltan, le "fallan" y que necesita. Además, ha comentado que, al final, ha terminado pensando más en la felicidad de Christofer que en la suya: "Siempre estoy pensando en él, en que su cara sea buena, que se le vea bien, que no se le vea como el humillado".

La joven de 34 años ha añadido que no le está resultando fácil pasar por esta situación, puesto que Christofer siempre se ha comportado como un padre para su hijo, de 12 años, fruto de otra relación en la que su expareja, supuestamente, la maltrató. "Nosotros somos una familia", ha comentado con dolor Fani.

A pesar del mal momento que la pareja atraviesa, Fani ha explicado que, a lo mejor, se trata de "un bache más que vamos a intentar solucionar".