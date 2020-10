El Consejero de Industria admite "no confiar" en los gestores de Alú Ibérica

20M EP

El Consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, ha admitido este miércoles en Avilés que los nuevos gestores de Alú Ibérica no tienen la confianza del Gobierno Asturiano, y "no merecen ningún tipo de credibilidad por sus hechos, por lo tanto, es un tema objetivo, no subjetivo".