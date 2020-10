Investigades dos persones acusades d'estafar més de 140.000€ amb la coneguda tècnica de 'Frau al CEO'

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, la investigació es va iniciar l'any 2019 amb motiu de la denúncia interposada per una subcontracta espanyola que prestava servicis tècnics subaqüàtics a una contracta nord-americana situada a Rota (Cadis) encarregada de realitzar reparacions i altres servicis als bucs de l'armada dels Estats Units situats o en trànsit per la Base Naval. El denunciant va posar en coneixement dels agents que s'havien desviat transferències bancàries.

La unitat encarregada de la investigació, una vegada analitzada tota la documentació aportada en la denúncia i després de comprovar el repositori de correus electrònics del denunciant, va esbrinar que els investigats havien interferit en l'intercanvi de correus electrònics entre la contracta espanyola i l'americana.

Van emprar per a la comissió del delicte el 'modus operandi' conegut com a 'Frau al CEO' en la seua modalitat de 'Man in the Middle', el qual consisteix a observar i interceptar l'intercanvi de missatges de correu electrònic entre els dos perjudicats per a, en el moment que s'envia un correu electrònic en el qual s'especifica la realització d'un pagament i després de suplantar les comptes amb noms de correus electrònics que indueixen a engany respecte de ser les originals, modificar els comptes bancaris. Van aconseguir desviar la quantitat de 140.000 euros a altres comptes bancaris controlats pels autors.

Després d'açò, van realitzar extraccions en caixer automàtic o transferències a altres comptes bancaris en quantitats xicotetes per a dificultar el rastreig i destinació final dels diners. Els comptes relacionats amb els fets han sigut bloquejades pel jutjat a petició dels agents intervinents per a evitar la comissió de nous fets i impedir que es poguera desviar la totalitat dels diners rebuts.

L'operació va culminar amb la investigació de dos persones, homes, d'edats 52 i 63 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats dePrimera Instància i Instrucció número 3 del Port de Santa María (Cadis).