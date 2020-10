Últimas horas para conseguir una almohada viscoelástica al mejor precio... ¡en los Prime Day!

A la hora de dormir no basta con cerrar los ojos y no volver a abrirlos hasta la mañana siguiente, hay que descansar bien. Pero, claro, con las jornadas frenéticas que la mayoría vivimos de lunes a viernes, que comienza con ir al trabajo y acaba en intentar no procrastinar con las clases del gim, conseguirlo es complicado. Así, aunque nos gustaría seguir las recomendaciones de los expertos para conciliar tener una buena higiene del sueño, la falta de tiempo es una realidad difícil de cambiar... ¿O no? Hay soluciones efectivas, rápidas y económicas... ¡si aprovechas las rebajas del Prime Day!

Para lograr dormir bien y asegurar que descansamos como es debido, es importante asegurarse de que nuestro dormitorio tiene todo lo necesario para que el sueño sea reparador, desde el colchón hasta las almohadas. Y, respecto a esta última, es esencial saber elegir la perfecta para nosotros y para nuestra salud. Para ayudarte, hemos seleccionado algunos modelos a muy buen precio del catálogo de Amazon para que puedas dar con aquella que mejor se adapta a tus necesidades y a las de tu dormitorio. ¿Quieres descubrirlas?

Esta almohada dispone de gel termoregulador. Amazon

Este modelo, a pesar de estar elaborado con viscoelástica que aporta más calor, incluye gel termoregulador, lo que permite disiparlo para evitar sofocones nocturnos y, también, mantener la temperatura en invierno. Además, gracias a su espuma de alta densidad nos ofrece un soporte cómodo en el que se reduce la tensión de espalda, cuello y hombros. Otra de sus ventajas es que esta almohada se adapta tanto a aquellos que prefieren bajas para dormir como los que la prefieren altas, puesto que al tener doble onda te permite elegir la posición en la que mejor te encuentres. Su funda es de algodón lavable y es hipoalergénica y transpirable.

Otros modelos para encontrar tu almohada perfecta

- Para los que necesitan varias, un pack de dos al 22% de descuento.

Las almohadas de fibra de bambú. Amazon

- De fibra sintética, para los que duermen boca abajo.

Estas almohadas están tratadas con aloe vera para aportar suavidad. Amazon

