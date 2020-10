A vapor, vertical y a un precio increíble: así es la plancha rebajada de Amazon que le dará vida a tus prendas favoritas

Odiamos las arrugas. No las queremos en el rostro, y menos en nuestra ropa. Pero lo cierto es que si de textiles se trata, el planchado de nuestras prendas es clave para no lucir como un verdadero desastre. Más todavía con aquellas que, tras pasar por la lavadora, necesitan calor para recuperar su forma. No obstante, en muchas ocasiones no disponemos del tiempo necesario para estirar todas las prendas y por tanto, no vendría mal conseguir algún gadget que facilitara y optimizara el proceso. Especialmente si tu antigua plancha está dañando y desgastando poco a poco los looks que salen de tu armario.

Por suerte, la tecnología no solo ha permitido incorporar el vapor a las dinámicas de planchado. Entre este tipo de avances, las planchas a vapor vertical se han transformado en un complemento ideal que, además de dejar tu ropa en perfecto estado, también la higienizan. ¡Sí, tal cual! Gracias a su funcionamiento, puedes desinfectar cualquier tipo de tela, eliminando virus y bacterias. Además, al ser verticales, estos aparatos, compatibles con botones y cremalleras, eliminan mucho más rápido las arrugas que las planchas tradicionales. Como dato, con el cambio de temporada y la llegada de los abrigos, las “perchas troqueladas” son ideales para ampliar el espacio de tu vestidor.

Ahora, si necesitas renovar tu plancha tradicional o estás en búsqueda de una ideal para llevar en tus viajes, en 20decompras hemos dado con una oferta única por el Prime Day de Amazon. Se trata del modelo vertical a vapor de Ufesa, que con una potencia 1700W es perfecta para todo tipo de telas. Además, al proporcionar vapor constante, quita pliegues y arrugas de manera fácil y rápida sin dañar tu ropa. Al contar con una placa de acero inoxidable, este producto también desinfecta e higieniza tus prendas. Como si fuera poco, tiene un cepillo como accesorio que es especial para los tejidos más gruesos. ¿A qué esperas para tener la tuya? Tienes hasta hoy para conseguirla por solo 24,99 euros.

Para darle vida a tus prendas, la plancha vertical a vapor de Ufesa. Amazon

Por qué deberías apostar por esta plancha vertical de vapor

Te permite planchar y desinfectar cualquier tipo de tela gracias a su potencia y su vapor constante de 25 gr por minuto.

Eliminar los virus y bacterias de tu ropa, así como quitar las arrugas y los pliegues de forma rápida y eficaz.

Gracias a su depósito de tanque de agua con capacidad de 220ml, podrás usar la plancha vertical de vapor 1700W de Ufesa en tan solo 40 segundos.

No tendrás que preocuparte por si la plancha se te ha quedado encendida. Olvídate de tus miedos con el autoapagado de seguridad.

Cuenta con dos metros de cable y cepillo de accesorio ideal para prendas gruesas.

