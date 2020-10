Tota l'oposició rebutja la Llei de Funció Pública: "imposa" el valencià, "naix morta" amb la Covid i crea barreres

A un dia de la votació, tota l'oposició ha garantit el seu suport a les tres esmenes perquè el projecte torne a les mans de la Generalitat. Per contra, els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) les han rebutjat i han defès que el requisit lingüístic és necessari i està avalat jurídicament i que la llei és moderna i urgent.

La consellera d'Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat el projecte davant l'hemicicle just huit mesos després de la seua aprovació i ha insistit que és una necessitat imposada per les "debilitats i manques" que ha revelat la pandèmia, encara que estava en marxa des del 2016. Previsiblement tirarà endavant en la sessió del ple d'aquest dijous, gràcies a la majoria del Botànic.

Com a principal novetat, garanteix que els ciutadans podran relacionar-se amb l'administració en l'idioma que desitgen, establint que el valencià siga una llengua d'obligat coneixement entre els funcionaris per a "compensar el dèficit de coneixement que arrosseguen" i fer efectius els drets de l'Estatut d'Autonomia. El grau de coneixement s'establirà atenent criteris de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions a desenvolupar.

Entre els objectius de la llei destaca la racionalització de les oposicions, la reducció "dràstica" de cossos i escales de 201 a 91, la millora de la mobilitat interna, la baixada de l'alta taxa d'interinitat, contractar 5.000 funcionaris per a "evitar que l'administració col·lapse", afrontar les 5.000 jubilacions que s'esperen en la pròxima dècada i "canvis profunds en el reclutament per a fer més atractiva l'ocupació pública".

El projecte també contempla el teletreball, ajudes per a persones sense recursos o amb bons expedients i avanços en igualtat real entre dones i homes, contra el llenguatge sexista, l'escletxa salarial i la falta de conciliació, juntament amb la mobilitat per a víctimes de violència masclista.

Alguns dels requisits són un un màxim d'un any per a desenvolupar oposicions, antiguitat mínima de tres anys per a llocs de lliure designació o superar almenys un examen per a accedir a borses de treball, a més d'una reserva del 50% de places per al torn lliure. Es crearà l'escola valenciana d'administració en substitució de l'IVAP i nous directors de funció pública per a corregir el desconeixement dels funcionaris i "incorporar talent".

Un altre dels eixos és millorar la qualitat democràtica amb un reforç de les mesures contra la corrupció, com a règim de protecció per als funcionaris que denuncien qualsevol mala praxi o irregularitat. "Tenim una gran oportunitat per a la transformació de l'administració valenciana", ha augurat la titular d'Interior, convertint la Generalitat en "motor per a la reconstrucció".