Arguiñano, sobre la gestión de la Covid: "Hay que gastar menos en armamento y más en Sanidad y Educación

El cocineroKarlos Arguiñano ha concedido este miércoles una entrevista al programa Espejo público antes de dar comienzo a su programa emitido en la misma cadena. Susanna Griso le ha preguntado sobre la situación que atraviesa el sector de la restauración y sobre las medidas que se están tomando.

El colaborador de Antena 3 ha defendido la necesidad de implantar medidas para que la incidencia del coronavirus se reduzca lo antes posible. "Habrá que hacer caso a los expertos,una cosa que parecía que iba a durar tres meses y llevamos ocho y no vemos el final. Medidas hay que tomar", ha comentado el chef en directo.

La presentadora le ha preguntado su opinión sobre la discordancia entre las decisiones de unas comunidades autónomas y otras; como es el caso de Cataluña que está estudiando el cierre de bares y restaurantes y del alcalde de Madrid que pide ampliar la hora de cierre para la hostelería de la capital.

Arguiñano ha explicado que no entiende por qué no se sigue una misma línea y ha añadido: "Una cosa está en el Gobierno y otra en la oposición". "No hay forma de que los políticos vayan unidos, nos tienen un poco cansaditos ya", ha añadido Arguiñano. "Pues, como a todos", ha respondido Griso.

La conductora del magazine matutino ha preguntado al cocinero sobre cuáles serían las medidas idóneas para solucionar estas crisis, a lo que el colaborador ha respondido que no conoce la fórmula, pero que el problema está en destinar el dinero a donde no se debe. "Hay que gastar menos en armamento y más en Sanidad y Educación", ha sentenciado el cocinero.

El entrevistado ha sido muy duro, también, con "las ventajas" de las que disfrutaron otros sectores, como LaLiga, a la hora de realizarse test PCR. "Estaban cuidando más a los futbolistas que a la gente de Sanidad y a las residencias. Parece que con el futbol estamos salvados", ha denunciado el guipuzcoano.