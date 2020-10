Chollo a la vista: el limpiaporos más vendido de Amazon, casi a mitad de precio durante las próximas horas

Con el cambio de estación y la bajada de temperaturas, nuestra piel sufre sino llevamos a cabo una rutina de higiene facial estricta. De hecho, muchas personas se habrán dado cuenta de que en la zona T–frente, nariz y barbilla- han comenzado a aflorar diminutas espinillas blancas y puntos negros. Granitos que siempre hemos achacado a las etapas púberes, pero que, en la madurez, siguen siendo muy comunes. La solución para acabar con estas afecciones no es ir explotando uno a uno pensando que no van a infectarse y empeorar. Y es que, aunque a muchos no les guste oírlo, la única solución a la aparición de estos pequeños castigos cutáneos es la prevención, que va de la mano de una buena hidratación, una dieta baja en grasas y azúcares y, por supuesto, tener a mano los gadgets que nos ayudan a limpiar las zonas más grasas de la cara y el escote.

Respecto a estos últimos, los cepillos faciales de limpieza son los primeros con los que debemos contar si queremos acabar con la suciedad de forma efectiva y evitar que se acumule en los poros y de lugar a estas imperfecciones. Podemos apostar por uno con de cerdas de nailon o alguno de los modelos de silicona que tanto gustan. Asimismo, también es importante contar con un dispositivo capaz de activar la expulsión de las impurezas y la absorción de la grasa facial, al tiempo que exfolia la piel muerta para evitar la acumulación de suciedad. Un gadget todoterreno, conocido como limpiaporos o succionador.

De hecho, Amazon, por la celebración del evento Prime Day con descuentos exclusivos para clientes Prime, ha rebajado (¡y mucho!) su limpiaporos más vendido, el modelo de Mosen que nos va ayudar a que nuestra rutina fácil sea más efectiva. Durante las próximas horas podemos conseguirlo como una auténtica ganga, con un 59% de descuento. Eso sí, no te lo pienses mucho que la oferta acaba a medianoche.

El succionador de puntos negros, de Mosen. Amazon

Así hay que incluirlo en la rutina de belleza

Ideal para acabar con las impurezas que se acumulan en los poros y que producen los puntos negros y las espinillas, este gadget potencia la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel. Para ello, pone a nuestra disposición cinco niveles de potencia de succión que se adaptan a la sensibilidad de nuestro cutis y al tamaño de los poros. Cabe destacar que incluye cabezales intercambiables de diferentes tamaños y composiciones para poder realizar tratamientos variados, desde eliminar los puntos negros o el acné hasta eliminar la piel muerta. Pero, ¿cómo conseguimos todos estos beneficios?

Para usar este succionador de poros, nuestra piel debe estar limpia, por lo que debemos desmaquillarnos y someterla a una limpieza total, que será más efectiva.

Después, podemos usar un vaporizador facial o una toalla empapada en agua caliente para abrir los poros.

Antes de usar el dispositivo, desinfectamos los cabezales con alcohol y probamos el nivel de potencia en la piel del brazo, para evitar daños en el rostro.

Después accionamos el dispositivo en luz verde y lo movemos siempre en la misma dirección sin dejarlo más de tres segundos en el mismo punto.

Lavamos nuestra cara con agua templada y, si queremos una acción más completa, aplicamos una mascarilla reductora de poros.

Por último, podemos realizar un nuevo tratamiento antiarrugas con el modo luz azul o roja sobre nuestro rostro.

