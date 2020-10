Núñez compara a Bolaños de Calatrava con Madrid y denuncia el "sectarismo" de la Junta con la localidad

"Los datos, sobre todo en la última parte, eran mejores que en otros municipios. Hay que ser objetivos. Lo estamos viendo con Madrid. Parece que se está haciendo un traje 'ad hoc' para ir contra Madrid", ha denunciado el líder del PP regional, que ha defendido que, por contra, el PP "ha querido huir de la política de confrontación".

"No queremos que haya un trato diferente en función del partido que gobierna en cada municipio. Los ciudadanos no tienen culpa, buscamos un trato cercano y objetivo. No es de recibo que García-Page no se haya puesto en contacto con el alcalde de Bolaños. Eso es dejar al lado a un municipio tan importante. Huir de la confrontación en pandemia es huir de los que quieren llevarnos al discurso de la radicalidad. Hay que salvar vidas", ha añadido.

En este punto, ha criticado que el Gobierno regional no se haya puesto en contacto con el alcalde, Miguel Ángel Valverde, que ha estado haciendo las cosas "bien", al igual que el pueblo, que ha demostrado un "comportamiento ejemplar y no precisaba de medidas de confinamiento".

"Es momento de felicitar al alcalde y en su nombre al pueblo. Ha sabido adaptarse y ha puesto todo en su mano para recuperar la normalidad, proteger la salud de los bolañegos y, en definitiva, salvar vidas", ha destacado.

De su lado, el regidor de la localidad ciudadrealeña ha agradecido "de corazón" la presencia del líder de su partido, pues ha asegurado que durante todo el tiempo en el que el municipio "ha tenido tantas dificultades, ha sufrido mucho y se ha sacrificado por salir de una situación muy complicada, siempre ha tenido la llamada y la cercanía" del presidente de su partido.

"Por desgracia, por parte del Gobierno regional no he tenido ninguna llamada ni del consejero ni del señor Page ni del director general de Salud Pública. Es una pena que este pueblo que ha pasado por el confinamiento durante casi un mes no haya tenido ni siquiera la cercanía del Gobierno regional para llamar al alcalde y preguntar", ha reprochado al Ejecutivo autonómico.

"Por eso agradezco mucho la presencia de Paco Núñez. Si fuera presidente de Castilla-La Mancha no solo se verían más atendidos los ciudadanos de Bolaños, sino de toda Castilla-La Mancha", ha concluido.