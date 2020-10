El sector musical debatirá la situación postcovid de recintos y salas de conciertos del 26 al 29 de octubre en BIME PRO

El certamen, en el apartado BIME City, ha cerrado también este miércoles la celebración de 13 conciertos en tres espacios de la capital vizcaína, la proyección del documental de Jordi Évole sobre Pau Donés y la emisión online de las propuestas de más de 20 bandas emergentes de 8 países latinoamericanos y europeos.

Tras la cancelación de BIME Live, los conciertos previstos en BEC, la organización del festival ha desvelado este miércoles el cartel de BIME City, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, y que incluirá trece conciertos de bandas emergentes estatales, showcases retransmitidos online o la presentación del documental de Jordi Évole, tal y como han informado en una nota desde el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Con estas nuevas actividades que se suman a la programación, se cierra el contenido de esta edición 2020 marcada por el coronavirus.

Los 13 conciertos anunciados tendrán lugar las noches del miércoles 28 y jueves 29 de octubre en las salas BBK, Bilborock y La Ribera. El listado previsto incluye las actuaciones de Baobabs will destroy your planet y Juárez, desde Navarra; Kings of the Beach y CRNDS, desde Galicia; Jolly Damper, Playback Maracas, Tarta Relena y Simona, desde Catalunya; y las formaciones vascas Verde Prato, Plágaros, Dupla, DoleurDolor y Bulego.

Todas las salas estarán adaptadas a los protocolos Covid-19 y, además de a los profesionales, estarán abiertas, como todos los años, con acceso libre hasta completar aforo, al público de Bilbao. El talento emergente de jóvenes artistas de Chile, Portugal, Islandia, Irlanda, Polonia, Holanda, Austria y Argentina se podrá seguir a través de la plataforma online de BIME.

A día de hoy ya han confirmado su asistencia al congreso profesionales de más de 37 países: Argentina, México, Chile, Venezuela, Colombia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, EEUU, Israel, Finlandia, República Checa y Noruega, entre otros.

Por último, los cines Golem acogerán la presentación de mano de su director del documental "Eso que tú me das", de Jordi Évole. El periodista estará en Bilbao para presentar la proyección de esta cinta que recoge la conversación que mantuvo con el músico Pau Donés pocos días antes de la muerte de éste, el pasado junio.

FORO SECTORIAL

Otro de los encuentros programados es BIME Tech, foro sectorial de los eventos que reúne a empresas y profesionales con el objetivo de crear un entorno donde el networking entre visitantes y expositores genere oportunidades de negocio para todos ellos.

Más allá de ser un mero punto de encuentro, este apartado propicia la transferencia de conocimiento a través de las ponencias en las que participarán los gestores de empresas líderes del sector y recintos de referencia como Wizink Center, Bilbao Arena, Navarra Arena y Baluarte, entre otros.

En este foro se tratarán temas relacionados con la seguridad en los eventos tras la pandemia, como los aforos, los planes de autoprotección y certificaciones, coberturas de los seguros, analizando el punto de vista de los recintos y de los promotores, la gestión de un festival mediante tecnología, la construcción de lugares efímeros, los objetivos de desarrollo sostenible que buscan los eventos y festivales en cuanto a los puntos de aguas limpias y saneamientos, energía sostenible y no contaminante, así como consumos responsables y materiales sostenibles.

El apartado speedmeetings prevé la celebración de encuentros con expertos de renombre en las que los profesionales disponen de unos minutos para exponer su trabajo, con el objetivo de ayudarles a expandir su negocio o introducirse en nuevos mercados. El período de registro para los speedmeetings, que en esta edición se realizarán online, está abierto desde ya y hasta el día 20 de octubre a las 12.00 del mediodía.

La organización ha informado de que ya se puede realizar la inscripción para asistir al congreso en todas y cada una de las modalidades, presencial u online. Las plazas son limitadas y se pueden adquirir a través de la web