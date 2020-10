El PSOE pide a la Junta que se informe sobre el proyecto de urbanización junto al paraje de Maro-Cerro Gordo

Sánchez ha indicado que se trata de un proyecto para recalificar 250 hectáreas para la construcción de 680 viviendas, hotel y campo de golf en una zona de especial protección agraria y junto al citado paraje natural.

Ante esto, Crespo ha señalado, a preguntas del socialista en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que no se puede posicionar sobre un proyecto "del que no tenemos conocimiento por los documentos obrantes" en su departamento. Así, ha apuntado que han solicitado datos y que conocen "sentencias anteriores pero el proyecto no ha entrado en la Consejería, en la Delegación por los documentos que tengo".

"No me puedo posicionar sobre una cuestión que no ha ocurrido todavía y no puedo manifestarme sobre algo que desconocemos", ha reiterado Carmen Crespo.

El parlamentario socialista ha admitido que les genera "preocupación" que la Consejería no tenga conocimiento de un proyecto "de 250 hectáreas, 680 viviendas, hotel y campo de golf colindante con el paraje natural de Maro-Cerro Gordo y en una zona de especial protección agraria y de producción ecológica", un espacio, ha agregado, "con una presión urbanística y turística importante".

Sánchez ha añadido que se trata de un paraje "muy vulnerable" en el que hay especies marinas como el pez luna, el pez doncella o corales blancos y naranjas, así como endemismos como la siempreviva malagueña y valores naturales "que hacen que tengamos que estar muy atentos y que se ven amenazados por esta macrourbanización".

Por todo ello, el socialista ha traslado a la consejera del ramo que seguirán preguntando por este asunto y le ha solicitado "que se informe y que el director conservador del paraje se acerque al Ayuntamiento porque -el proyecto- es una amenaza para este espacio tan vulnerable y bello".

Al respecto, Crespo ha insistido en que los técnicos no pueden poner encima de la mesa una opinión al respecto porque sería "subjetiva". "No conocemos el proyecto y se tendrán que informar conforme a la ley. Por los datos obrantes no tenemos una opinión al respecto, los técnicos la darán conforme a la norma no tenga ninguna duda", ha finalizado.