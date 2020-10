El Ayuntamiento de Badajoz baraja alternativas a la tradicional Cabalgata de Reyes con motivo del coronavirus

Así lo ha avanzado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, en relación al cual ha explicado que lo que están "barajando" en el consistorio es que, lo que se haga, "será algo que permita mantener la seguridad".

"Evidentemente, me da la impresión de que Cabalgata en el concepto Cabalgata no podrá haber, porque no puede entenderse que ni en un recorrido de las calles de la ciudad, ni en el espacio por ejemplo de San Francisco sería una irresponsabilidad convocar a miles de niños", ha comentado en referencia a este paseo en el que suele concluir el recorrido de los Reyes Magos por calles de la ciudad con una recepción en el templete de la música.

Al respecto, ha comentado además que, cuanto más pequeños son los niños están "más desbordados por la emoción y por la ilusión que les supone la llegada de los Reyes a la ciudad de Badajoz", y son "más incontrolables", de manera que podría ser "un elemento de propagación del virus".

"Dicho lo cual, lo que yo sí puedo garantizarles a los niños de Badajoz y a los padres que nos estén escuchando es que sus Majestades los Reyes vendrán a Badajoz, así ya me lo han confirmado, y en su momento pues como para ellos también lo más importante es la salud de los pequeños, garantizando aquello, tendremos presencia en la ciudad", ha apuntillado Fragoso.

De este modo, ha invitado a dejar que el ayuntamiento, junto con los responsables de sus Majestades, intenten organizarlo "sin poner en peligro a nadie", según ha manifestado en declaraciones a los medios, interpelado sobre el tema, en una rueda de prensa telemática en la que ha presentado las actividades del 25º Aniversario de la Campaña de Atención al Mayor.