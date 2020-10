Detingut a València un jove acusat de robar a la seua àvia de 80 anys un televisor i una bicicleta

L'arrest es va produir aquest dimarts, sobre les 15.40 hores, en el districte valencià de Patraix. Durant el trasllat a comissaria, el jove va forcejar amb la Policia i va causar danys en el vehicle.

La Sala del 091 va rebre una telefonada en la qual manifestava que un home es trobava demanant auxili en la terrassa d'un immoble. A l'arribada al lloc, els agents es van entrevistar amb una dona que va informar que el seu fill estava molt nerviós i fora de control. Quan la patrulla va accedir al terrat va observar un home en estat d'agitació i cridant que li perseguien per a pegar-li.

Els agents ho van reconéixer com la persona que estava sent buscada per la Guàrdia Civil de Requena en considerar-ho el presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Presumptament va utilitzar una còpia de les claus, en el domicili de la seua àvia de 80 anys, de la qual va sostraure un televisor i una bicicleta.

Durant la detenció, el jove va oferir una forta resistència a la dotació policial, però finalment van aconseguir reduir-ho i conduir-ho al vehicle per a traslladar-ho a dependències policials. Va ser en aquest moment quan l'home va començar a autolesionar-se i a cridar que estava contagiat per la Covid-19.

A més, en diverses ocasions va colpejar la mampara que separa als detinguts i la finestra posterior esquerra. La patrulla es va veure obligada a estacionar el "zeta" per a evitar que s'autolesionara. El detingut va aprofitar eixe instant per a escopir a un dels integrants de l'indicatiu. Posteriorment, es va comprovar que l'interior del cotxe policial presentava raions i que el sistema de tancament de la finestreta estava desbaratat.

L'arrestat, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.