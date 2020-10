El Ayuntamiento inicia procedimiento para restituir el equilibrio económico-financiero del contrato de aguas

Este hecho incluye mantener suspendida la revisión de tarifas por prestación del servicio acordada para 2019 y 2020, que deberá resolverse en el marco del expediente para el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.

Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno de Santander, Javier Ceruti, quien ha explicado que este acuerdo responde un problema de tramitación únicamente, ya que la regulación actual exige que los expedientes se tramiten o terminen en un plazo de tres meses y cuando éste se supera al solicitar un informe, "el procedimiento que se viene utilizando" es declarar la caducidad del anterior y empezar uno nuevo con toda la información.

El concejal ha aclarado que, pese a las diferencias de valoración económica entre el informe emitido por Intervención y la postura de la empresa, esto no supone "ningún cambio" por el momento.

"Es decir, no hay ningún planteamiento de resolución" del contrato, ha enfatizado. Y ha recordado que el procedimiento a seguir con las grandes concesionarias de servicios públicos pasa por "hablar" con la empresa, sancionar si no se resuelven los incumplimientos, "y solo en el caso de que no respondan a los dos anteriores se puede plantear la posible resolución; no estamos en esa vía en este caso", ha insistido, precisando que actualmente se está realizando la tramitación administrativa para determinar "si hay esa responsabilidad con la que se podría proceder a penalizaciones".

En cuanto a otro contrato que en este caso sí se está tramitando su resolución, el de basuras, se ha dado un nuevo plazo de cinco días a la concesionaria del servicio, la UTE Ascan-Geaser, para la presentación de alegaciones al expediente. Ascan solicitó una ampliación del plazo argumentando que no había podido abrir parte de la información, y se le han vuelto a conceder otros cinco días a contar desde ayer.

En este sentido, el pasado día 6, la Junta de Gobierno le concedió una ampliación de plazo de alegaciones de cinco días después de que el 26 de septiembre la concesionaria solicitara una ampliación de 20 días sobre los diez que se le concedían legalmente. Dado que el máximo legal de ampliación del plazo es del 50% del plazo previo, es decir, cinco días, se le concedieron, con lo que la adjudicataria tenía 15 días hábiles para presentar alegaciones.