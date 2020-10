Cs apuesta por colaborar con el Gobierno de Aragón para "diseñar el Presupuesto de la recuperación"

En rueda de prensa, Pérez Calvo ha asegurado que este partido realizará "aportaciones de la forma más constructiva posible" y ha propuesto abrir una "mesa de negociación" para dialogar "cara a cara" en un contexto de "diálogo y posible entendimiento" al que Cs quiere que se sume el resto de las fuerzas políticas de la cámara. "Ya sé que no es lo habitual", ha reconocido.

El líder de Ciudadanos en Aragón ha tildado de "cortoplacista, irresponsable y electoralista" considerar que la razón de ser de los partidos de la oposición es "ir a la contra del que gobierna" ya que este planteamiento "es no haber entendido nada de la situación en que nos encontramos" porque los actuales son "momentos excepcionales que requieren soluciones excepcionales". Pérez Calvo ha manifestado que "siempre" ha encontrado "una voz al otro lado del teléfono, las puertas abiertas".

Ha dejado claro que "el enemigo, para Cs, no es el PSOE, no es Podemos, no es CHA, ni el PAR ni Vox; el enemigo es la COVID-19" y su objetivo es "ganar a la COVID-19 desde la unidad de acción en todo lo que pongamos en marcha", alertando contra quienes tratan de "dibujar un Aragón apocalíptico".

Pérez Calvo ha observado que la situación política en Aragón "no tiene nada que ver" con la nacional, en alusión a "la crispación insoportable", sino que la política en la Comunidad "ha venido marcada por el entendimiento, el deseo de alcanzar acuerdos y los intentos de no politizar una crisis sanitaria y económica".

GUERRA CONTRA EL VIRUS

El periodo actual "es lo más parecido a una situación de guerra, la guerra contra un virus, y toca trabajar desde la unidad y con altura de miras", ha asegurado Daniel Pérez Calvo.

El dirigente de Cs ha puesto de relieve la fortaleza de la economía aragonesa en sectores como la logística, la agroindustria y las energías renovables, subrayando que "tenemos materia suficiente para trabajar y crear empleo", aunque "los indicadores económicos son nefastos", en alusión al aumento del paro y la caída del PIB, lo que exige "un Presupuesto de guerra para afrontar situaciones de guerra".

Ha recalcado que "sentarnos a llorar, decir que Aragón se está desmoronando, puede servir para tener un consuelo momentáneo, pero no ayuda en absoluto" porque "ahora toca lo contrario, ir de la mano" para superar la crisis derivada de la pandemia, añadiendo que "tenemos los medios para salir adelante y con más anticipación de lo que pueden hacer otras comunidades".

Ha considerado que el Gobierno de Aragón "debe poner todos los medios", incrementando las PCR y los rastreos de casos y no caer en "la dejación total del Gobierno de España cuando, durante el verano, el señor Sánchez se fue a Lanzarote a tostarse al sol".

PREGUNTA PARLAMENTARIA

El dirigente de Cs Aragón ha aseverado que "los Gobiernos están para actuar, para poner medios y soluciones", tras lo que ha elogiado a los zaragozanos por su comportamiento "ejemplar" durante las 'no fiestas' del Pilar. Precisamente, este partido ha registrado una pregunta en las Cortes dirigida a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para que valore la relación establecida por el ministro del ramo, Salvador Illa, entre el aumento de contagios en Aragón y este periodo del Pilar.

"Nos parece impresentable la valoración del ministro, da la impresión de que no se entera de nada y que no ha entendido que los periodos de contagio tienen su fase", ha dicho Pérez Calvo, quien se ha sorprendido porque el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, "no le haya tapado la boca al ministro haciéndole ver que era del todo injustificada esa mención".

Ha propuesto poner "un cordón sanitario a esas políticas cortoplacistas, cuyo único interés es el electoralista y de partido", animando a "hacer de Aragón un ejemplo para toda España y seguir trabajando sin desmayo por esta tierra con una política de altura".