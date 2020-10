Nueva videoteca interactiva para facilitar a las empresas la transición hacia la economía circular

Su objetivo es generar un material educativo claro y conciso que facilite a las compañías la implementación de modelos de negocio basados en la economía circular en sus empresas, ya que en este momento no existe este tipo de material ni en el mercado ni en el ámbito educativo, señala el instituto en un comunicado.

El proyecto, financiado por Climate-KIC, tiene la misión de facilitar a las compañías la información necesaria para que adquieran esas habilidades en economía circular. Con estos vídeos se logrará una videoteca paneuropea que representa a toda la cadena de valor de cada empresa referente.

Los vídeos cuentan con aspectos como la motivación inicial para la implementación del modelo de economía circular dentro de las diferentes empresas, las oportunidades detectadas dentro de su industria o sectores, o actores clave dentro de su cadena de valor.

Asimismo, recogen retos, afrontados y superados, rentabilidad alcanzada en comparación con el modelo de negocio anterior, así como proyecciones futuras y un amplio conjunto de experiencias y sugerencias de empresas tradicionales que ya han apostado por modelos de economía circular.

MEJORA DE LAS HABILIDADES EN ECONOMÍA CIRCULAR

Toda esta videoteca tiene la misión de mejorar las habilidades de los agentes de cambio claves en la transición hacia una economía circular.

Y es que en las iniciativas relacionadas con la economía circular se plantean numerosos riesgos económicos y técnicos, debidos a que en muchos casos suponen un cambio de modelo de negocio profundo y al laborioso proceso que conlleva.

Este hecho requiere un conjunto de habilidades, conocimientos y concienciación de los profesionales que trabajan en diferentes sectores, con especial relevancia en el de la industria manufacturera.

Los vídeos son acompañados de material formativo que permite profundizar en los casos y proporcionar lecciones sobre la transición a una economía circular de forma que se mitiguen dichos riesgos.

El coordinador del proyecto, Víctor Scholten de TU Delf, explica que su misión es "cubrir la necesidad del mercado en la aplicación de modelos de economía circular en negocios actuales".

"Por un lado, -apunta-, se observa una clara tendencia, por parte de la demanda que integra esta exigencia en sus rutinas de compra y producción. Por otro lado, la transición hacia la economía circular es la oportunidad de transformar la economía europea de tal forma que genere nuevas ventajas competitivas para el territorio".

VIDEOTECA DISPONIBLE A PRINCIPIOS DE 2021

El programa Climate KIC está diseñando una Plataforma Educativa que integrará experiencias piloto en formatos de educación en economía circular. La videoteca que se obtendrá en este proyecto estará disponible a principios de 2021. Para su difusión, se utilizarán también otras herramientas como YouTube y MOOC.

El proyecto 'Modelos de negocio en el ámbito de la economía circular; vídeos sobre casos reales' tiene como socios de proyecto a Technische Universiteit Delft, Wagningen University, AIJU, The University Court of the University of Edinburgh, Hub Innovazione Trentino (HIT), Università degli Studi di Trento y Fachhochschule ZentraPschWeiz- Hochschule Luzern.

El proyecto está financiado por el programa Climate KIC (apoyado por el EIT, un organismo de la Unión Europea).