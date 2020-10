Mercedes Milá arremete contra Corinna Larsen: "Es una traidora"

Si por algo se ha caracterizado Mercedes Milá a sus 69 años es en que no tiene pelos en la lengua ni se casa con nadie. Por eso sus últimas declaraciones, que hace a las puertas de su regreso a la televisión con la nueva temporada Scott y Milá, sorprenden más porque se involucre tanto con la monarquía más que porque ella diga lo que piensa no matter what.

La periodista y presentadora ha charlado con la revista Lecturas y, a pesar de estar en el papel de entrevistada, no ha dudado en sacar a relucir los años y años que lleva en la profesión y nada más empezar tiene muy claro que le encantaría tener delante a Juan Carlos I para preguntarle "¿Por qué?".

Eso sí, con el rey emérito y huido no le importaría tener un tête à tête si tuviese la oportunidad. Sin embargo, con otro de los personajes clave de la historia reciente de la corona española, su amante, Corinna Larsen, tiene más o menos decidido que no es ni de lejos su primera opción.

"Con esta chica me pasa un poco que... no te digo que no la entrevistase. Pero si me preguntas que si me gustaría, la respuesta es no", responde Milá, que considera a Corinna "una traidora". "Me parece tan feo lo que ha hecho: entregar las fotos que ha entregado, explicar las cosas que ha explicado...", ha incidido.

Para la periodista catalana, más allá del trono de España hay una ley no escrita y es la del sexo. "Cuando tú has sido la amante de alguien, hay algo sagrado: mantener el secreto pase lo que pase", argumenta la hermana de Lorenzo Milá, quien hace poco aseguraba que ella es "defensora de la familia que dice la verdad, no de la que dice mentiras".

No hay que olvidar que poco después de anunciarse la salida del rey emérito de España, Milá, que se tiene a sí misma por republicana pero con "fidelidad" por esta monarquía (si es que esto es posible) mostró su descontento en sus redes sociales.

"¿Qué puede hacer que un ser humano que tiene su vida resuelta, que ha servido a su patria en todas las facetas posibles, que la defendió del golpe de estado que podía haber acabado con nuestra democracia tan difícilmente conseguida, qué puede hacer que el dinero y el sexo le hagan perder el sentido de su existencia y acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país?", escribió.

Además, en la entrevista reciente, Mercedes Milá, que reconoce que la pandemia por el coronavirus ha cambiado de arriba a abajo su modo de vida, también tiene palabras para su amigo Miguel Bosé. "Me resulta incomprensible la actitud de Miguel Bosé de negar la enfermedad de la Covid-19. Intenté hablar con él pero comprendí que no había terreno para el diálogo. Está en una cruzada", desvela.