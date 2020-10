La Comisión COVID se atasca en la lista de comparecientes y los grupos aceptan un receso para intentar salvar el escollo

Tras 40 minutos de discusión entre PP, PSOE y Cs a cuenta de lo acordado en una reunión informal el pasado 17 de septiembre y con la negativa de los socialistas a que comparezca el presidente regional, Emiliano García-Page, como principal punto de desencuentro, el presidente de la Comisión, Fernando Mora, ha propuesto hacer un receso de 20 minutos para intentar acercar posturas.

La sesión arrancaba con el enunciado de las enmiendas elevadas por Cs y PP. Así, la formación naranja pedía que no se ajustara el número de comparecientes que cada grupo puede presentar a la proporcionalidad de su peso parlamentario, ya que al tener sólo 4 de los 33 diputados en la Cámara regional, no podría proponer todas las autoridades que pretendía en un principio.

El PP, de su lado, y en boca del diputado Juan Antonio Moreno, insiste en su enmienda al texto que servirá para regir el funcionamiento de este órgano que comparezcan todas las personas propuestas.

Así, los 'populares' formularon el pasado 12 de septiembre, fecha en la que la Comisión se reunió por última vez, una lista de más de 40 comparecientes, entre ellos el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Tienen que comparecer las personas que tienen que comparecer. Por eso insistimos en estas más de 40 personas. Expertos en epidemiología, asociaciones de víctimas y personas que representen a profesionales que han estado en primera línea", ha insistido, añadiendo que también "responsables políticos" tienen que pasar por esta sesión.

Por eso piden que comparezca Emiliano García-Page, ya que "todos los decretos dictados durante la gestión de la primera ola llevan su firma". "No queremos que venga para meterle el dedo en el ojo", ha señalado, recordando que Ciudadanos tiene la intención de que pasen igualmente otros dirigentes como la directora general del Sescam, Regina Leal.

El PP también pedía en sus enmiendas dar la posibilidad de alargar el plazo de finalización de esta comisión más allá del 31 de diciembre -algo a lo que el PSOE no se ha puesto, si bien ha precisado que requeriría de su aprobación por parte del pleno de las Cortes-; o poder ampliar el número de comparecientes.

DIFERENCIAS ANTE LA "REUNIÓN INFORMAL"

El principal punto de desencuentro que ha provocado el receso viene tras una reunión de carácter informal que todos los portavoces junto al presidente de la Mesa mantuvieron el 17 de septiembre. En ella, según la versión de Fernando Mora, él mismo como presidente propuso reducir a un tercio de comparecientes los más de 180 propuestas por los tres grupos.

Así, la postura del PSOE pasaba por defender que se excluyeran las propuestas coincidentes entre los tres grupos, pero el problema de fondo es la negativa de los socialistas a que Emiliano García-Page pase por esta comisión.

Tanto PP como Cs insisten en la idoneidad de esta comparecencia, toda vez que se trata de la autoridad que por un lado ha firmado los decretos y órdenes por los que se han regido las decisiones para afrontar la pandemia; y por otro que como presidente autonómico es él quien participó en las sucesivas reuniones con presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los domingos que duró el estado de alarma. "Es quien más responsabilidad ha tenido", han defendido conjuntamente PP y Cs.

Por contra, la socialista Isabel Abengózar, en alusión a la citada reunión informal del 17 de septiembre, ha recordado que ya se planteó la reducción de la lista de intervinientes.

"No se trata de vetar a nadie, ni de tener prisa en llegar a conclusiones, pero sí de ser eficaces y eficientes y tratar de contar con colectivos y personas que puedan aportar a esta comisión sin afán de tener que repetirnos", ha abundado.

Según la socialista, aunque el PP hable ahora de cerca de 40 nombres en su lista, "ya se acordó reducirlos". Sobre la presencia o no de Emiliano García-Page, ha recordado que el presidente ya dio explicaciones en varios foros, como el Debate sobre el Estado de la Región de la pasada semana o el pleno monográfico del pasado 2 de mayo.

"Vuelven a insistir, pero no va a asistir a esta Comisión porque los métodos de control al Gobierno son otros. Esto es una Comisión de Estudio. No se trata de vetar a nadie. Si no quisiéramos esta Comisión, no se hubiera constituido", ha zanjado.

PP ACUSA A PSOE DE QUERER "IMPONER"

Moreno ha retomado la palabra para hablar de la citada reunión informal, en la que el PSOE "propuso reducir un 33% el número de comparecientes o se sometía a votación".

"Como solo hay dos opciones, que es o aceptar lo que el PSOE impone o someter a votación, nosotros creemos que se tiene que someter a votación. Y el PP va a votar sí a todas las comparecencias. No nos inviten a más reuniones informales", ha aseverado.

Fernando Mora ha salido rápidamente al paso para apuntar que la propuesta de reducir el número de comparecientes no nace del PSOE como una imposición, sino de él mismo como presidente de esta Comisión.

"Yo hice una propuesta como presidente, la de que ustedes tenían que reducir un número de sus peticiones. Pero nosotros la tendríamos que reducir mucho más, porque teníamos más propuestas. Creo que no era con ánimo de molestar ni de ofender a nadie, sino de racionalizar. Ahora bien, si estamos en la idea de encasquillarlo todo y no ser capaces, nos estamos equivocando", ha alertado.

En plena polémica, ha sido el diputado naranja David Muñoz Zapata quien ha sugerido un receso, aceptado por el presidente y marcado en 20 minutos.