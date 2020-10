El cantante y compositor sueco Jay-Jay Johanson presenta en el Teatro Circo Murcia su álbum 'Kings Cross'

El concierto ha sido de nuevo programado, al igual que el resto de espectáculos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene y reducción de aforo marcadas por la normativa para hacer frente a la COVID-19, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La programación semanal del TCM comenzará este miércoles por la noche con 'GET NO', un espectáculo de danza contemporánea de la compañía La Quebrá que dirige la bailarina y coreógrafa ciezana afincada en Barcelona Irene García. Licenciada en danza Clásica por el Conservatorio de Murcia, García cursó el Grado Superior de Coreografía entre el CSD María de Ávila y el Institut del Teatre de Barcelona.

Dedicada a la creación y a la docencia, compagina el trabajo de dirección y coreografía en La Quebrá con su faceta pedagógica, acercando al público a la danza contemporánea a través de propuestas que combinan el humor y la proximidad y entendiendo la danza como un medio de comunicación, de reivindicación y de cohesión social.

'GET NO', obra finalista del Premio IT Dansa de Barcelona, es una pieza sobre la satisfacción y los aviones. De la mano de los bailarines de la compañía, el público viajará a un 'no lugar' desde el que contemplar nuevas historias; a un aeropuerto cualquiera, con sus rincones y sus encuentros fugaces, para explorar el deseo de seguir o el deseo de cambio. "Esa insatisfacción constante que llega cuando el tiempo pasa y el vacío no cesa", subraya la programación.

Las entradas para 'GET NO' se pueden adquirir por 10 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio de cada representación) y también a través de internet, en la web '