Els preus pugen dos dècimes al setembre a la Comunitat Valenciana

A Espanya, l'IPC també va pujar un 0,2% al setembre en relació al mes anterior i va elevar una dècima la seua taxa interanual, fins al -0,4%, davant del -0,5% de l'agost, degut principalment a l'encariment de l'electricitat i al fet que els preus dels paquets turístics van baixar menys que un any abans.

En la regió, els preus van pujar dos dècimes mensualment, amb reculades en l'oci i cultura (-1,6%); hotels, cafés i restaurants (-0,5%); i el sector altres (-0,1%).

També es van reduir els preus del transport (-0,4%) i les comunicacions (-0,2%).

No obstant açò, es van encarir els aliments i begudes no alcohòliques (0,2%); el vestit i calçat (4,4%); vivenda (1,2%); mobles, articles de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar (0,3); l'ensenyament (0,7) i begudes alcohòliques i tabac (0,2%). I van romandre estancats respecte a l'agost els preus de la sanitat.