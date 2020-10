Miriam Turiel entra com a diputada de Vox després de la segona dimissió en un any

La setmana passada, Vicente Roglá, fins aleshores un dels deu diputats de Vox, va deixar el seu escó per motius personals de salut. La següent en la llista electoral del partit per València era Turiel, qui ha jurat el seu càrrec en el ple.

Després de la baixa voluntària, l'exdiputat seguirà vinculat tant a la formació política com al grup parlamentari, que comptarà amb la seua col·laboració i experiència en matèria sanitària. Va ser el segon diputat de Vox que deixa l'escó en un any després de l'eixida de David Muñoz, qui es va reincorporar a la seua tasca docent en la universitat.

L'any passat, la Conselleria de Sanitat va tramitar un expedient disciplinari a Roglá, metge de professió, quan era candidat electoral, després de ser denunciat per una pacient que presumptament va ser assetjada per ell quan la va atendre per una erupció cutània en la cintura. La Fiscalia va desestimar la denúncia en no trobar proves suficients.