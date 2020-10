Jorge Javier Vázquez, sobre María Teresa Campos: "No se ha preparado para el adiós y es fundamental"

El enfrentamiento entre María Teresa Campos y el presentador Jorge Javier Vázquez sigue activo, a través de declaraciones de uno y otra, hablando de la dura discusión que mantuvieron en el plató de Sábado Deluxe y de cómo está ahora su relación.

"Vengo con la sensación de que poco más tengo que decir", comenzaba diciendo en Sálvame este martes el presentador, que sin embargo sí tuvo mucho que decir.

"No voy a dejar de querer a Teresa de un día para otro, ¿después de 20 años se va a acabar esta historia? Claro que no", reflexionaba el presentador sobre la amistad que ha mantenido con la veterana María Teresa Campos.

"La semana pasada estaba que fumaba en pipa y diciendo que no iba a volver a hablar con ella en la vida, pero por mi parte sé que vamos a volver a hablar, aunque no sé cuándo", decía más conciliador Jorge Javier Vázquez.

"Ella también necesitará su tiempo, porque yo he dicho cosas poco agradables", reconocía. Por ejemplo, lo que él dijo sobre que las Campos eran un clan enfermo. "Les llamo el clan enfermo de las Campos porque están instaladas en una realidad que poco tiene que ver con la realidad y se han enfrentado a enemigos imaginarios", se explicaba, aunque no retiraba el calificativo.

"No me gusta ver a Teresa como la he visto últimamente en televisión"

"Teresa puede volver a trabajar, a lo mejor no en un plató, pero sí en un programa editado, cuidado, tiene 78 años y no 123"

"El gran problema de María Teresa, y yo me preparo para eso desde hace tiempo, su gran asignatura pendiente es no prepararse para el adiós, en un trabajo como este, en el que es fundamental, saber que esto se acaba", sentenciaba el presentador.