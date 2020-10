Colate Vallejo-Nágera explica qué ocurrió realmente en su última polémica con Paulina Rubio y la policía

Desde que en 2012 se divorciasen, los viacrucis constantes de Nicolás Vallejo-Nágera y de Paulina Rubio a los juzgados son constantes. Y en medio, siempre, su hijo Nico, el verdadero protagonista de esta historia, y que lo último que tuvo que ver era cómo su padre había de llamar a la policía porque su madre no quería que fuese con él.

Todos los temas de pasaportes que ha trabado Paulina Rubio (y que el coronavirus no ha hecho más que agravar) para que el pequeño Nico no venga con su padre a España estallaron la semana pasada, con Colate incapaz de explicarse cómo, a pesar de quedarse en Miami y no volver a ver a su familia en nuestro país, tiene que vivir situaciones tan esperpénticas.

Al menos eso es lo que se puede sacar en conclusión a través de sus propias palabras, pues el exconcursante de Supervivientes 2019 ya no puede más y ha decidido contar todo lo sucedido, con el mayor lujo de detalles posibles, a la revista Diez Minutos.

Tal y como relata, él fue a recoger a su hijo, como queda estipulado en el acuerdo de divorcio, a las puertas de la casa de la artista mexicana de 49 años, pero se encontró de pronto con la negativa de esta a entregárselo. Tras dos horas de espera, se fue sin él.

"Tenía que recogerlo a una hora determinada; llamé y, aunque me abrieron, la chica que trabaja allí me dio largas, porque tienen prohibido hablar conmigo", comienza diciendo el empresario madrileño, quien asegura que esta actitud es habitual en Paulina y que les ha llevado varias veces ante el juez.

"Me di cuenta de que el niño no iba a salir, esperé y volví y ahí apareció el policía que finalmente me ofreció su ayuda", narra el hermano de Samantha, jurado de Masterchef, quien afirma que inmediatamente se puso en contacto con los abogados.

"Después tuve que escribir a los abogados advirtiendo de que si no recogía a mi hijo antes de las 19.00h, denunciaría y tendríamos vista en la Corte", reconoce Colate, del que se rumorea que está empezando una relación con Raquel Perera, expareja de Alejandro Sanz.

Además, también se prestó a opinar en una conversación con el portal Look sobre el vídeo que dos días después de lo sucedido publicó la cantante de Ni una sola palabra, Baila Casanova o Y yo sigo aquíasumiendo su culpa y en el que reflexionaba sobre el asunto.

"El vídeo que ha hecho es también por lavar su imagen porque ya hay mucha gente que le está diciendo que pare y que deje a los padres que vean a sus hijos, el otro está peor que yo", dice refiriéndose a Gerardo Bazua, padre del otro hijo de la cantante, Eros. "Yo al menos tengo la compartida desde el primer día", afirma Colate.

En esa misma entrevista aseguraba que cree que su exmujer "no está bien". "Todo es una gran actuación porque es una gran intérprete, porque es una fuera de serie manejando a la prensa y a sus fans. Ahora ha utilizado hasta la lágrima, cosa que nunca había hecho. Pero si te crees que eres ejemplo, primero da ejemplo en tu casa", sentencia.