Denuncien pintades contra els estudiants del Galileo Galilei

El col·legi major Galileo Galilei de València, on es va originar un brot de Covid-19 de 168 persones després de la celebració d'una festa no autoritzada el passat 26 de setembre, va començar el dia ahir amb pintades en les quals es recrimina als residents el seu comportament. Eixos grafits també demanen la dimissió del director de la residència (de titularitat privada) i del rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), en el campus de la qual es troba situada.

En les pintades es poden llegir lemes com ‘Els treballadors morint, els ‘pijos’ de festa’; ‘Fora Galileo Galilei de la UPV. No pagarem la vostra festa’; ‘Fora ‘pijos’ de la universitat’; ‘Fora rics’; o ‘Picassari i Mora dimissió’, aquesta última en referència als responsables de la residència i de la UPV, respectivament.

Fonts del col·legi major van assenyalar que ja han traslladat el cas tant a la Policia com a la vigilància interna de la Universitat Politècnica. “Òbviament, qualsevol manifestació que incite a la violència no es pot secundar”, subratllen. D'altra banda, la direcció va informar ahir que les proves PCR han constatat que menys de la meitat dels alumnes contagiats, que són més de 130, continuen donant positiu, encara que amb càrrega viral reduïda i asimptomàtics.

Els estudiants que han donat negatiu en l'última prova poden des d'ahir abandonar el confinament i eixir de les instal·lacions: al matí es va poder veure a alguns estudiants deixar el col·legi major amb maletes i al costat de familiars. La resta d'alumnes, va indicar el centre, continuaran aïllats per precaució, encara que s'haja complit el període de tancament dictat per la Conselleria de Sanitat.

Cal recordar que, després de detectar-se el brot, la UPV va decidir passar tota l'activitat docent a la modalitat online per a “facilitar els rastrejos i contindre el contagi”. Per a protestar per la situació i “exigir la dimissió dels qui haurien d'haver vetlat per la seguretat de la UPV”, el col·lectiu Estudiants en Lluita ha convocat hui una concentració a les 14.00 hores enfront del col·legi major.

“Només portem un mes de classes i la festa del Galileo Galilei ja ha obligat a tancar la Politècnica sencera i a confinar algunes classes de la Universitat de València. Segurament, gent que paga 700 euros per una residència pot tindre unes classes online decents des de la comoditat de la seua habitació. Però ni els professors ni els alumnes de les universitats públiques volem una educació online, que ja sabem per experiència que significa una pèssima qualitat i perdre temari”, argumenten els convocants.

Però els brots entre universitaris també preocupen fora de la Comunitat. A Catalunya, la Generalitat ha decidit limitar al màxim les activitats docents presencials i que siguen virtuals a partir d’aquest dijous, en principi per un període de quinze dies (no afectarà classes pràctiques o de laboratori). A més, 200 estudiants es troben confinats en un col·legi major de Barcelona després de detectar-se 50 positius. I el Govern de Castella i Lleó està preocupat per la situació de Salamanca, pròxima a ser confinada per “mals comportaments” entre alguns dels seus universitaris. Per aquest motiu l'Executiu autonòmic valora suprimir les classes presencials.

Per part seua, la Universitat de Salamanca ha iniciat els tràmits per a expulsar de manera cautelar a 75 estudiants per la convocatòria d'una barra lliure substitutiva de les quintades. També a Andalusia ha pres mesures la Junta, que ha suprimit les classes presencials en la Universitat de Granada a partir d’aquest dijous després de detectar-se 236 positius entre els seus alumnes: hi ha a més 840 aïllats. La Junta també obligarà els col·legis majors de la ciutat a tancar a les 22.00 hores a partir d'aquesta nit.

La Policia parlarà amb els alumnes

La Conselleria de Justícia va confirmar ahir que la Policia autonòmica ha estat visionant els vídeos de la festa i identificant als seus participants. Ara, apunta, els agents començaran a parlar amb els estudiants, que han romàs fins ahir en quarantena.