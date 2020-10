El 'model Alzira' perd terreny en la sanitat valenciana amb la reversió de Torrevieja, la segona en tres anys

El departament de salut de Torrevieja, que atén 182.000 pacients de 10 municipis del sud d'Alacant, serà el segon de la Comunitat Valenciana a revertir-se des de la gestió privada a la pública, després de la fi de la concessió de l'àrea de la Ribera a l'abril de 2018 que va iniciar el desmantellament de l'anomenat model Alzira impulsat pels governs del PP en la Generalitat.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha decidit no prorrogar el contracte i iniciar els tràmits perquè finalitze a l'octubre de 2021, segons ha anunciat aquest dimarts la seua titular, Ana Barceló, en una visita a l'hospital d'aquesta comarca alacantina, en la qual ha fixat una data de l'extinció "total" de la concessió: el 15 d'octubre de 2021.

Per a això, la Conselleria ha iniciat el procés un any abans i està elaborant les normes de reversió, que comunicarà aquest dimecres a l'empresa concessionària, Ribera Salud. D'aquesta manera, li farà arribar "la intenció de no prorrogar el contracte de gestió, així com les normes per a la recepció de tots els elements materials, immaterials i de personal afectat pel contracte en les condicions que marca l'acord de gestió de serveis públics per concessió".

"Dins de tot el soroll que es pot generar, l'administració té tot el dret de, finalitzat el contracte, gestionar públicament eixe departament; ho fem perquè podem millorar la qualitat i perquè el benefici no pot anar a un accionariat, ha de repercutir en els ciutadans als quals tenim obligació d'atendre i han de rebre una bona prestació", ha exposat Barceló.

Sanitat va subscriure el 21 de març de 2003 el contracte de gestió per concessió amb Torrevieja Salut, llavors formada per sis entitats, que incloïen la construcció d'un hospital per la concessionària.

Tenint en compte el termini de 15 anys i l'entrada en funcionament del complex el 16 d'octubre de 2006 i en coherència amb els acords del Botànic, el 15 d'octubre del pròxim any "quedarà totalment extingida la concessió, sense que siga possible cap pròrroga", ha detallat Barceló, que precisa que aquesta extinció comporta la reversió de tots els béns i drets afectes a la concessió i el ple domini per part de la Generalitat.

Segons ha afegit, "la mesura es pren sobre la base d'un dels pilars bàsics que regeix l'actuació d'aquest Govern i que no és un altre que reforçar la sanitat pública, millorar la seua qualitat, eficiència i universalitat". En aquest punt, recalca que durant aquest any, la concessió haurà d'atendre l'assistència sanitària de la població i facilitar la informació que se li requerisca per a conéixer la "foto fixa" en la qual està el departament.

Així mateix, Barceló ha mantingut reunions amb els alcaldes de l'àrea, el comité d'empresa i la junta de personal, als qui ha traslladat un "missatge de tranquil·litat" i la voluntat d’"avançar" en un marc legal per a trobar "la formula idònia per a continuar comptant amb el capital humà i professional", i als qui ha agraït el treball realitzat durant la pandèmia.

El precedent d'Alzira

"La sanitat pública és un dels patrimonis més valuosos de la societat valenciana", ha dit Barceló, per a afegir que es necessita "continuar establint aquesta cohesió en tota la Comunitat". En aquest punt, ha recordat la reversió d'Alzira i ha al·ludit al que considera una millora dels indicadors amb el canvi de gestió, al mateix temps que ha subratllat que en aquest any es farà tot el necessari perquè Torrevieja "passe a formar part de la sanitat pública".

Respecte als treballadors, va negar que hi haja incertesa, encara que entén que és "complicat" perquè continuaran depenent de la concessionària fins a l'extinció. No obstant això, destaca que la Conselleria vol "unir i enfortir serveis públics, no separar i necessitem una sanitat" que permeta afrontar situacions com la crisi del coronavirus.

Sobre si es mantindrà la plantilla, afirma que es necessita saber la "foto fixa" que ha d'entregar la concessió per a saber "d'on partim i planificar el futur" i tindre en compte que hi ha "vasos comunicants" amb l'àrea d'Elx-Crevillent.

Crítiques de l'oposició, gerència i patronal; el Botànic, satisfet

Les principals crítiques a la decisió de Sanitat han arribat des de l'oposició en Les Corts, la gerència de l'actual empresa concessionària i la patronal valenciana. El PP rebutja la reversió i es pregunta si darrere hi ha "criteris sanitaris o polítics", mentre des de Ciutadans s'afirma que serà "un error que costarà car als valencians".

La patronal CEV creu que la Generalitat "cometrà un error" i defensa "el nivell" dels hospitals de gestió privada. Per part seua, l'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), exigeix a Sanitat que es comprometa a invertir els 40 milions d'euros previstos per l'actual concessionària per a millorar l'assistència durant els pròxims tres anys.

Pel que fa als partits del Botànic, el PSPV defensa que la Generalitat "continua complint amb tots els seus compromisos", mentre els seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem, celebren l'anunci i recorden que portaven "molt de temps" defensant-lo i fent "pressió" per a aconseguir-ho, respectivament.

Deu municipis i 182.000 pacients

L'àrea de salut de Torrevieja atén actualment una població de 182.000 pacients dels municipis alacantins de Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales, Pilar de la Horadada, Orihuela, San Fulgencio, Benijófar, Formentera del Segura, San Miguel de Salinas i Los Montesinos.