La plancha de asar de Jata, a mitad de precio durante las próximas horas: así es este 'best seller' para cocinar sano

Aunque llevar una alimentación saludable es muy reconfortante para nuestra salud, renunciar a ciertos sabores todavía se nos hace, todavía, muy cuesta arriba. La carne a la brasa o a la parrilla, el sabor de una buena salsa (en la que rebañar toda la barra de pan) y hasta un buen vermú a base de fritos... ¿quién es capaz de renunciar a ellos? Para estos últimos, hemos dado con una solución que nos permite disfrutar de las frituras en su versión healthy: una freidora sin aceite que nos evita un consumo excesivo de esta grasa. Además, podemos aliarnos con un robot de cocina (casi a mitad de precio) que nos ayude a conseguir platos sanos, pero sabrosos gracias al acceso que nos ofrecen a múltiples recetas para que nunca nos quedemos sin ideas.

Pero si hay un pequeño electrodoméstico que apuesta por la cocina sana y que al mismo tiempo nos ofrece un delicioso sabor es la plancha de asar. Estos dispositivos se calientan de forma rápida y nos permiten cocinar un sinfín de alimentos. Eso sí, debemos apostar por marcas de calidad que nos garanticen una correcta higiene con los alimentos, es decir, evitar que se queden pegados. En los Prime Days de Amazon, entre el catálogo de ofertas, además de encontrar batidoras, cafeteras y tostadoras para conseguir un desayuno perfecto, hemos encontrado una oferta que no vas a poder rechazar: la plancha de Jata, una de las best seller del gigante del comercio online, está a mitad de precio. Eso sí, solo durante las próximas horas y en unidades limitadas... ¡y las reservas no dejan de crecer! ¿Vas a dejarla pasar?

La dimensión de esta plancha nos permite cocinar para toda la familia. Amazon

¿Por qué es un 'best seller'?

Este pequeño electrodoméstico es uno de los pocos que ha conseguido competir con los robots de cocina, pues cumple una función única que estos avanzados gadgets no pueden realizar. Así, las planchas de asar suponen una buena alternativa de cocinado para aquellos que no quieren renunciar al sabor, pero tampoco a la salud, ya que, sin necesidad de usar mucho aceite de oliva, se pueden cocinar un sinfín de alimentos de lo más variado, desde verduras hasta carnes y pesados. Ventajas que, sin duda, hacen las delicias de cualquiera y que encuentran en el modelo de Jata una gran aliada. ¿Quieres descubrir qué es todo lo que te ofrece?

Resistencia 'magic' . Esta plancha está dotada de un sistema especia que consigue distribuir el calor por igual en toda la superficie de la plancha, permitiendo que todos los alimentos se cocinen por igual y a la misma temperatura.

. Esta plancha está dotada de un sistema especia que consigue distribuir el calor por igual en toda la superficie de la plancha, permitiendo que todos los alimentos se cocinen por igual y a la misma temperatura. Superficie antiadherente. Uno de los problemas que suelen presentar estos electrodomésticos es que los alimentos tienden a pegarse en su superficie. Algo que no ocurre con el modelo de Jata, pues, además de estar libre de PFOA y PTFE, está recubierta de una superficie antiadherente.

Uno de los problemas que suelen presentar estos electrodomésticos es que los alimentos tienden a pegarse en su superficie. Algo que no ocurre con el modelo de Jata, pues, además de estar libre de PFOA y PTFE, está recubierta de una superficie antiadherente. Grandes dimensiones. Aunque apta para cocinas de todos los tamaños, las dimensiones (46x28) de esta plancha permiten que se puedan cocinar numerosos alimentos de una sola vez, ahorrando tiempo y, también, algún que otro euro en la factura de la luz.

Aunque apta para cocinas de todos los tamaños, las dimensiones (46x28) de esta plancha permiten que se puedan cocinar numerosos alimentos de una sola vez, ahorrando tiempo y, también, algún que otro euro en la factura de la luz. Fácil de limpiar. Esta plancha se puede limpiar con facilidad: será suficiente con pasar un paño húmedo. Y si quedan restos difíciles, se pueden eliminar con un paño mojado en un poco de aceite o, si se prefiere, la plancha de asar se puede meter en el lavavajillas para su limpieza.

