La Punta, un "paradís d'horta" al costat de la ciutat històricament maltractat que reivindica la seua identitat

La Punta és una part del terme municipal de València desconeguda per a molts veïns de la ciutat. Tant que hi ha qui, malgrat estar pegada al nucli urbà, no sap on comença ni fins a on arriba. Per a acabar amb aquesta invisibilitat, l'Ajuntament de la capital acaba d'instal·lar set cartells indicatius en les principals entrades i eixides d'aquesta pedania, o poble, situada al costat de la Ciutat de les Ciències o la ronda sud, però amb unes característiques que la fan diferent als barris urbans.

Aquesta extensa porció d'horta productiva annexa al nucli urbà ha patit en les últimes dècades l'impacte de la construcció d'infraestructures com la zona d'activitats logístiques (ZAL) del port, encara sense ús i que va suposar el reallotjament de desenes de famílies que van ser expulsades de les seues cases i camps. A més, la presència de les vies del tren, de l'autovia V-15 i de grans plantes com Mercavalencia o la depuradora han acabat quarterant les seues comunicacions i invisibilitzant el nucli com a conjunt.

Superfície de la Punta (València), dividida per infraestructures com l'autovia V-15, les vies fèrries, la ZAL o Mercavalencia. Google Maps

Oficialment, pertany al districte de Quatre Carreres, però la seua condició de nucli rural i de població dispersa va portar als seus veïns a demanar la incorporació a la Junta Municipal de Pobles del Sud, amb els pobles de la qual (Pinedo, Castellar...) comparteix identitat cultural i social, activitat econòmica i estil de vida. La Junta de Govern va donar el vistiplau a aquesta reivindicació històrica el mes de juliol passat, en la qual també es va incloure a la Font d’En Corts, un nucli dins de la Punta però amb idiosincràsia pròpia.

De fet, La Punta té alcaldia pedània, la qual cosa la diferència dels barris urbans. Va ser el seu titular, José Planells, qui va demanar a la Regidoria de Mobilitat Sostenible la instal·lació dels cartells per a acabar amb la invisibilitat d'aquesta entitat menor de València i equiparar-se a la senyalística de la resta de pobles de la ciutat.

"Em dolia veure que el meu poble no estava sent reconegut per la resta de la ciutat"

"Volia, com a alcalde, posar en valor el poble, perquè hi ha un gran desconeixement per part de la ciutat d'on està La Punta i que realment això existeix. Em dolia veure que el meu poble no estava sent reconegut per la resta de la ciutat", explica.

Cartell amb l'escut municipal i el nom del nucli. Ayto. València

De la mateixa manera, apunta que els dos rètols específics situats en la carretera de la Font d’En Corts pretenen ser un reconeixement a aquest nucli, que actualment està dins dels límits de la Punta, però que històricament ha sigut una població veïna, no part de la Punta.

"Amb la pandèmia, quan es va poder començar a eixir de casa, molta gent de la ciutat caminava per la zona d'horta, però clar, no sabien que eixa zona d'horta ja era La Punta. És la que més prop de la ciutat està, just al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Realment és un paradís d'horta al costat de la ciutat", sosté Planells.

"Fins i tot els propis veïns que confronten amb el terme desconeixen fins a on aconsegueix. Per exemple, que Les Moreres forma part La Punta. Se li va posar el nom del PAI per l'antic camí de les Moreres, però pertany a la Punta", precisa.

"Els veïns de la ciutat podran visibilitzar que ací hi ha una població que és poble, que forma part de la ciutat però que té característiques pròpies"

Amb aquesta iniciativa, afirma l'alcalde pedani, "els veïns de la ciutat que visitaran la ciutat de les Arts podran visibilitzar que ací hi ha una població que és poble, que forma part de la ciutat però que té característiques pròpies diferents al que és un barri urbà. Tenim camps i séquies, cosa que en la resta de la ciutat, almenys a la vista, ja no estan", prossegueix.

Accés a la Font d'En Corts des de l'avinguda Antonio Ferrandis, en la ronda sud. Ayto. València

Després de la sol·licitud del responsable pedani, el Consistori ha col·locat cinc rètols en La Punta, tant d'entrada com d'eixida, i dues a la Font d’En Corts. "En aquest últim cas, al no estar reconegut com a pedania, el cartell que s'ha posat és diferent, d'un altre color i sense l'escut municipal. Es tractava de col·locar el nom i que la gent sabera que estava entrant ací", relata l'alcalde de la Punta.

Per part seua, el president de l'Associació de Veïns de la Font d’En Corts, José Real, afirma que estan "molt contents" amb la instal·lació dels rètols, que porten reivindicant anys, però assegura que fan falta dos més per a completar els quatre accessos. Actualment "s'han posat en els del nord i l'oest, però falta pel sud i per l'est", explica.

Nou cartell d'entrada a la Font d'En Corts. 20MINUTOS

"Per a nosaltres és important que es puga arribar a reconéixer que siguem una pedania" al marge de la Punta, un procés que, precisa el dirigent veïnal, està "en marxa", encara que reconeix que serà complicat.

En xifres



2.603 habitants té el poble de la Punta, segons el cens municipal de 2019.

621,3 hectàrees de superfície posseeix la pedania, una de les més grans del municipi de València.

2.777 vehicles estan censats en La Punta, la meitat turismes i el 21% tractors i remolcs, per la important activitat agrícola.

1.507 habitatges es troben en la pedania, la major part alqueries i cases unifamiliars.