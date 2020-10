La reacción de Thais Villas a una vecina de un barrio rico que muestra su reloj de 3.500 euros porque "hay que gastar"

Thais Villas regresó a El intermedio con su famosa sección 'Barrio rico Vs. barrio obrero' y dar a conocer las distintas formas de vivir la pandemia del coronavirus que tienen los habitantes de las ciudades según su clase social.

Así, durante el reportaje, Villas se dirigió a uno de estos barrios pudientes y allí se encontró con una vecina a la que decidió entrevistar.

"He hecho lo que me ha dado la gana [durante el confinamiento]. Me he saltado las normas con cabeza y con responsabilidad", confiesa la mujer.

Durante el reportaje, también hablan de los aplausos sanitarios, algo que la mujer empezó a hacer hasta que lo dejó, para luego convencer a sus amigos para protagonizar caceroladas contra el Gobierno.

En un momento del reportaje, la reportera se da cuenta de que la mujer se ha dado "un capricho". Entonces, la señora, aunque al principio se muestra algo reacia y pudorosa, finalmente muestra a cámara un reloj de 3.500 euros que se ha comprado, afirmando que "hay que consumir, hay que gastar".

"¡Coño, hay que consumir si se puede!", alcanza a decir Villas como reacción a la aseveración de la vecina.