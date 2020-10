Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, rompe su silencio: "Nuestra historia no merecía un final con jueces"

Mucho se ha hablado de su divorcio, aunque poco lo han hecho sus protagonistas. Hasta ahora. Raquel Perera ha ofrecido una entrevista, la única que ha dado en todo este tiempo, a la revista ¡Hola! donde habla de su divorcio con Alejandro Sanz y de sus sentimientos.

Así, la exmujer del cantante se sincera y decide hacerlo mirando al futuro: "Necesitaba cerrar una etapa antes de abrir una nueva… Y cerrarla en paz, con la conciencia tranquila".

Sin embargo, son muchas las cosas que han pasado entre ambos, algo de lo que también hace un repaso en las páginas de la revista.

"La familia que construimos ha superado mis sueños y expectativas. Mis hijos están hechos de mucho amor". Se refiere a los dos hijos que tienen en común, Dylan (nacido en 2011) y Alma (la pequeña, nacida en 2014).

"He llorado y he gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía…"

Sobre su relación de pareja con Sanz, dice: "Creo que nuestra historia de amor no se merecía un final con jueces".

En efecto, un proceso que ha acabado con acuerdo, pero que, a tenor de las declaraciones, ha sido muy duro para ella. "He llorado y he gritado a solas para sacar toda esa cólera que me poseía… He querido odiarlo, aunque lo cierto es que no lo lograba", asegura la empresaria.