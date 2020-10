Las fotografías más conocidas de la historia

1

Año: 1932

Lugar: New York, EE.UU.

Fotógrafo: Charles C. Ebbets



Esta fotografía fue tomada (supuestamente) durante la construcción del edificio GE en el centro Rockefeller. Son un grupo de obreros almorzando en una viga transversal a gran altura. Al fondo se puede apreciar el Central Park.

No se sabe con certeza si esta fotografía es real, pues se ha dicho que se trata de un montaje..