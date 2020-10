Abascal prepara el terreno para la moción: "Ustedes están al frente de un golpe al estado de derecho y al rey"

Una semana. Eso es lo que queda para que se debata la moción de censura de Vox contra el Gobierno. Pero este miércoles Santiago Abascal ha empezado a preparar el terreno. El líder de Vox ha acusado, en una nueva sesión de control, a Pedro Sánchez de mentir, como ya ha hecho en otras ocasiones. "¿Cómo duerme usted después de haber mentido a sus propios electores?", se cuestionó Abascal. En este sentido, llamó "ataque brutal" el plan de reforma del CGPJ. "Estamos alerta frente al retroceso de derechos y libertades que ustedes traen a España", continuó Abascal, antes de añadir que "ustedes están al frente de un golpe" al estado de derecho, al rey y a la oposición.

"Tendrán la moción de censura que merecen", añadió el líder de Vox antes de que el propio Sánchez tomase la palabra. El presidente del Gobierno ironizó con la "coordinación" entre Abascal y Casado. "No plantea ninguna pregunta para responderse" y le recordó que este "es un Gobierno legítimo que está funcionando razonablemente bien". Pedro Sánchez concluyó que Vox tiene una concepción de la democracia que consiste en "ilegalizar a la mitad de los españoles que no piensan como usted".

En su réplica, Santiago Abascal sostuvo que "no le voy a pedir que me respete a mi cuando no respeta nada" y añadió que lo que tiene que hacer el líder del Ejecutivo es "pedir perdón a los españoles" y "marcharse de una vez por todas". Cabe recordar, además, que Vox defenderá su moción de censura los próximos 21 y 22 de octubre.

Más información en breve.