Carnero pide ligar los Feader a la despoblación y más protagonismo del sector en los fondos europeos de recuperación

Así lo ha señalado en rueda de prensa después de participar por videoconferencia en el Consejo Consultivo que ha presidido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, previo al "importante" Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el 19 y 20 de octubre.

Carnero ha detallado que en la propuesta de reglamento de la próxima Política Agrícola Común (PAC) se establezca una cantidad adicional de fondos Feader para las regiones con problemas de despoblamiento. Esta financiación debería detallarse por Estado miembro y ser aplicada a las regiones cuya densidad de población esté muy por debajo (inferior al 50 por ciento) de la media europea (116 habitantes por km*). "Somos partidarios de que estos fondos faciliten el desarrollo social, pero también tienen que servir para luchar contra la despoblación", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, el consejero ha reivindicado "mayor protagonismo" para el sector agrario y agroalimentario en los fondos genéricos del instrumento 'Next Generation' al hilo de la reciente presentación por parte del Presidente del Gobierno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y que contará con 140.000 millones.

"Es un fondo que debe de ayudar más al sector agrario y que según el estudio del Gobierno de España no aparece significado", ha lamentado para explicar, además, que la financiación de 'Next Generation' destinada a Feader, es la única de este instrumento que obligan a cofinanciar, a diferencia del resto en la que la contribución europea a los proyectos irá al cien por cien. Castilla y León recibirá 90 millones en este capítulo, por lo que para el consejero es "fundamental" que no haya cofinanciación, "ni por parte del Gobierno, ni de las Comunidades Autónomas". Una postura, ha señalado, que comparte el propio ministro Planas.

Durante su intervención en el Consejo Consultivo, Carnero ha expuesto que los ecoesquemas van a contribuir a los objetivos medioambientales del "primer pilar" de la PAC. "Eso sí, no se debería destinar más del 15% de los fondos a dichos ecoesquemas dado el carácter novedoso que estos tienen", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que la PAC debe ser una política de "apoyo" a las rentas de los agricultores y ganaderos diseñada para compensar una parte que no compensa el mercado ni el consumidor. "Ese es su objetivo fundamental con independencia de otros como puedan ser las ambiciones medioambientales", ha apostillado.

La Consejería es partidaria de los ecoesquemas universales, que permitan acogerse a cualquier agricultor y ganadero, excluyendo de los mismos a la agricultura ecológica, dado que esta medida requiere compromisos plurianuales y, como tales, es en el segundo pilar de la PAC (las intervenciones en desarrollo rural) donde tiene que encuadrarse. Por eso ha pedido que su puesta en marcha se haga con "prudencia" y que se establezca un periodo "transitorio" durante los ejercicios 2023 y 2024 al tratarse de un periodo de "aprendizaje" en el que no se puede perder "ningún fondo".

Otro de los aspectos que ha tratado es los fondos destinados a la condicionalidad reforzada, que para Carnero no deberían de incrementarse más del cinco por ciento que impulsan algunos países.

Además, ha señalado que Castilla y León es partidario de que el límite máximo en las ayudas sea de 100.000 euros y que se mantengan la cuantía de las ayudas asociadas en ese 15 por ciento del primer pilar de la PAC. En este punto ha recordado que es importante establecer programas sectoriales adicionales como el de ayuda al ovino y caprino.

DE LA GRANJA A LA MESA

Sobre la estrategia 'De la Granja a la Mesa' Carnero considera que la Comisión Europea debería realizar estudios de impacto que justifiquen, o no, los objetivos de reducción previstos en temas de fertilizantes, fitosanitario o incluso el incremento de la superficie de agricultura ecológica, antes de que se presente el texto o iniciativa legislativa prevista para 2023.

El consejero ha manifestado que los objetivos planteados en esta Estrategia son muy ambiciosos pero no están justificados técnicamente, "y estamos hablando que van a afectar a un sector, el agroalimentario, muy sensible desde el punto de vista de restricciones que indudablemente repercutirá a sus sistemas productivos".

"La Comisión debería plantearse objetivos alcanzables, sin efectos perjudiciales a la hora de mantener la capacidad productiva del sector agroalimentario", ha añadido para apoyar la propuesta del Consejo de pedir a la Comisión una Estrategia para reforzar el cultivo de proteaginosas en Europa. "El campo de Castilla y León responderá bien a esta demanda", ha aseverado.

CONFERENCIA SECTORIAL

El consejero también ha participado en la Conferencia Sectorial, posterior al Consejo Consultivo, donde se ha debatido sobre las subvenciones que aprobó el Estado por la situación de la Covid-19, dirigidas al sacrificio de porcino ibérico.

La asignación fue de 10 millones de euros y viendo que aún hay margen de maniobra para seguir incorporando esas ayudas, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha modificado hoy mismo la Orden de convocatoria para ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de octubre.