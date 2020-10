Alertan de una campaña que busca extorsionar con falsos vídeos de contenido sexual

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), organismo dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), ha alertado este martes de una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es "extorsionar a los destinatarios con el envío a sus contactos de un supuesto vídeo con contenido sexual".

"Bajo el título 'Tu dispositivo no ha sido hackeado', los ciberdelincuentes, aunque no están en posesión de dicho material, amenazan con hacer efectiva su extorsión si no se realiza el pago de una determinada cantidad en bitcoins", ha explicado el centro tecnológico con sede en León.

En este sentido, la OSI ha llamado a sus posibles destinatarios a "ignorar" un mensaje que, según ha indicado, "se trata de un intento de estafa para que realices un pago económico bajo el pretexto de no difundir supuesto material comprometido".

"Es muy improbable que alguien haya accedido a tu equipo, tenga tus contactos, contraseñas y disponga de un vídeo íntimo en el que participas", ha dejado claro.

"No pagues ninguna cantidad a los extorsionadores, ni contestes al correo electrónico que te han enviado, esto último sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y enviar nuevos fraudes en el futuro", ha subrayado.

En el caso de que haber accedido al chantaje y realizado el pago de bitcoins, la OSI ha recomendado recopilar todas las evidencias (capturas de pantalla, e-mail, mensajes, etc) y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia.